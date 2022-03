Adidas apuesta por una deportista de talla extra grande en su última campaña

La marca de ropa deportiva Adidas ha dado un paso al frente con una nueva campaña que busca romper barreras en todo el mundo. Bajo el título de 'Impossible is Nothing' (nada es imposible), la firma ha unido a una comunidad fuerte, diversa y poderosa de mujeres atletas que están cambiando el juego en una serie de vídeos que vieron a luz el mes pasado.

"Vemos su poder, celebramos las posibilidades que ven, compartimos el optimismo con el que aprovechan las oportunidades. Este es nuestro llamado a la acción a todas las mujeres para que sigan haciendo posible lo imposible todos los días. Adidas solo puede seguir siendo su aliado, comprometido a servirles a través de la innovación en nuestros productos, asociaciones y en todas las dimensiones del deporte", explica Vicky Free, Directora de Marketing Global de Adidas.

Sin embargo, no todo el mundo ha visto con buenos ojos esta nueva campaña que aboga por la inclusividad y la diversidad en el deporte, sobre todo con lo referente a una de las mujeres que salen en ella: Jessamyn Stanley, profesora de yoga e 'influencer'.

"Soy Jessamyn Stanley. Me han dicho que no me veo como una atleta, pero están completamente equivocados. Mi cuerpo es flexible y poderoso y me he dado cuenta de que, cuanto más lo enseño, más fuerza les doy a otros. ¿Así que quién me va a decir que no soy una atleta? Mi historia no es imposible, porque yo soy posible", dice la yogui en el vídeo de la campaña.

A pesar de su amplia experiencia en el mundo del yoga, con más de 15 años de práctica, muchas personas no han dudado en atacarla en redes sociales por su cuerpo, al no corresponder por lo que piensan cómo debe ser una mujer deportista.

Todo es posible excepto bajar de peso parece. 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/MVyE0Tdufs — Tati☁️ (@soytatireal) March 28, 2022

Muy bien el poner como modelo a un cachalote cuya actividad física se limita a comprar bollería en oferta. https://t.co/lBoCsJWsfy — Luis. (@luisasecas_1994) February 23, 2022

Desde hace un mes, las redes sociales se han llenado desde insultos sobre su físico hasta menospreciar su trabajo o burlarse de ella con comentarios de todo tipo. Si bien muchas personas han celebrado que por fin hagan tallas para gente gorda que quiera practicar deporte, otros lo han visto como un anuncio para 'promover la obesidad'.

Estos ataques se conocen como gordofobia, un tipo de discriminación que sufren las personas que no entran dentro de los estándares de belleza establecidos en relación con el cuerpo y el peso.

Tras todos los comentarios en relación con el cuerpo de Jessamyn Stanley, otros tuiteros no solo han salido en su defensa, sino que han reflejado lo dañinos que pueden ser para la autoestima de las personas no normativas, recordando, además, que el peso no es sinónimo de salud.

La verdad que por los mensajes que se leen por aquí es por lo que me da vergüenza ir al gym. Parece que las personas obesas no tenemos derecho a existir. — Iris (@Irisssu) March 29, 2022

Luego que por qué no nos apuntamos a un gimnasio ni salimos a hacer ejercicio a la calle https://t.co/gIR0yOeGQ1 — Arroba El Manu (@Manuel_Ferz) March 29, 2022

Qué me estás contando que si estoy gorda tengo que hacer ejercicio desnuda o encerrada en casa o con chándal de hombre XXXL que para ellos sí hay, o resignarme a que se burlen de mi?? Muchacha la gente puede elegir cuidarse en cualquier momento y físico y necesita ropa!! — Carolina ヽ(. ❛ ᴗ ❛.) (@carolinanumi) March 29, 2022

A todos los que están diciendo las tonterías de "es sólo una pose" "normalizar las conductas insanas", etc, les recomiendo que intenten hacer esa "pose" (split) sin un entrenamiento previo, a ver qué pasa. — JFR⚖️ (@SEnElistmo) March 29, 2022

Como bien señala Jameela Jamil, estamos tan dentro de la cultura de la dieta y está tan idealizada la delgadez que podemos llegar a poner en peligro nuestra salud para conseguirla. La actriz denuncia desde sus redes sociales lo perjudiciales que pueden llegar a ser los productos adelgazantes que promocionan las influencers, siendo un factor de riesgo para desarrollar trastornos de la conducta alimentaria (TCA) como la anorexia, la bulimia o la ortorexia.

Por otro lado, la diseñadora española Vicky Martín Berrocal confesó hace unos meses que de joven hizo verdaderas locuras para adelgazar, tal y como comentaba en una entrevista: "He llegado a perder 15 kilos en tres meses o 12 kilos en dos".

Por suerte, cada vez la sociedad comienza a ser más consciente del peligro de este tipo de mensajes negativos hacia el cuerpo, naciendo movimientos como el 'body positive', que promueve el amor propio y el ver el cuerpo sin odio, siendo un gran arma en la lucha contra los TCA.

Desde mujer.es defendemos la diversidad, el amor propio, el quiérete primero, la vida saludable y los cuerpos reales. Siempre dentro de la lógica y el sentido común que empieza por estar sanos y por acudir a médicos especialistas que nos den las pautas para vivir con salud y bienestar sea cual sea tu peso.