Una modelo 'curvy' denuncia las prácticas de la industria de la moda: "Usan a chicas delgadas con relleno"

En cuanto a inclusividad, a la industria de la moda todavía le queda mucho por mejorar. Si bien se está comenzando a contratar más modelos curvy y plus size, siguen siendo una gran minoría en campañas y desfiles.

Aunque muchas marcas si creen que es un paso necesario y van incorporando a mujeres no tan delgadas en sus catálogos, para otras es fundamentalmente marketing, como explicaba Lorenzo Caprile a 20minutos. Esta última situación la ha vivido Karoline Bjørnelykke, que a través de su cuenta de TikTok denunciaba una práctica bastante habitual y poco ética del mundo de la moda.

La modelo curvy explicaba que contratan a mujeres como ella para hacerlas pasar por modelos de talla grande poniéndolas relleno en puntos estratégicos de su anatomía para que parezca que tienen una talla 48 a la 56. El motivo de esta estrategia es que "quieren mujeres con caras y cuellos delgados".

"Voy a contaros un secreto de la industria de la moda", comienza explicando la danesa. "En ocasiones trabajo con marcas de talla grande, de la XL a la 5XL, pero como podéis ver esa no es mi talla. Así que para que quede bien tengo que llevar relleno. Esto te hace ver bastante más grande y si aun así no es suficiente, se ajusta con pinzas por detrás".

La explicación de por qué hacen esto y no contraten a modelos con ese rango de tallas es para que el cuello y la cara sean delgados y afilados, creando estándares de belleza completamente irreales. Por esta razón, Bjørnelykke anima a las marcas a contratar mujeres plus size y que, como ella misma asegura, "hay muchas mujeres hermosas de talla grande ahí fuera".

El vídeo, que alcanza más de 700 mil visualizaciones, se ha hecho viral y ha conseguido llegar a mucha gente que, por primera vez, han observado los horrores de la industria.

No obstante, a algunos no les ha gustado que Karoline haya aceptado este tipo de trabajos en el pasado y se lo han echado en cara. "Entonces no aceptes los trabajos si crees que es éticamente incorrecto. Estás contribuyendo al problema al aceptar el trabajo", le recriminaban a la modelo. Bjørnelykke, por su parte, le ha respondido que es algo que ya no forma parte de su rutina: "Hice un par de estos hace muchos años cuando acababa de firmar con una agencia en Nueva York y tenía una obligación contractual, pero me niego a hacerlos ahora".