Lola Bañón, Directora de Carrefour Property España: "Como directiva te digo que donde hay diversidad, hay valor"

Un millón de metros cuadrados de edificabilidad, "una absoluta barbaridad en el mundo del sector inmobiliario", puntualiza Lola Bañón, que pertenece por derecho propio a ese selecto club de las 500 mejores directivas de España.

"Por encima de los 40", se siente muy andaluza (su madre es de Baeza), aunque casi no pisa su tierra natal desde hace tiempo. Muy joven, con trece años, se fue a Estados Unidos, "porque tocaba aprender inglés. Imagínate, vivir en un pueblo pequeño y decir que tu hija, con esa edad, se va un verano fuera… Fue un regalazo, estuve un año entero y me di cuenta de que lo que realmente quería era probar cosas nuevas todo el rato".

Le tiraban las ciencias, vamos, las matemáticas, la física, el dibujo técnico y también un poso feminista que le inculcaron sus padres, "que yo podía hacer cualquier cosa que me propusiera". Se decantó por Ingeniería Naval. Duró dos años. "Era muy impaciente. Quería viajar, hacer prácticas fuera… y fui, a lo contrario, al Derecho Comunitario". Pues sí. Y viajó. Entre otros lugares a Francia, "que marcó mucho mi vida profesional. Saber francés en Carrefour ha sido un hecho diferencial". Desde luego, ya lleva 19 años en la poderosa multinacional gala.

¿Cuándo empezaste en Carrefour?En 2004. Acababa de salir del mundo del Derecho y entré a algo más expansivo, como era buscar huecos de mercado para abrir tiendas. Desde ese momento he hecho todo lo que se puede realizar en el sector inmobiliario, que es lo más bonito de mi carrera profesional y lo que más me ha aportado. Lo bueno es que un día hablas de tomates, otro de servicios financieros, de tarjetas de crédito, de oficinas, de clientes, de proveedores… Además, formar parte del comité ejecutivo te permite liderar un proyecto como 'Mujeres Carrefour', que es precioso.

¿Cuántas mujeres hay en la compañía?Un 70% de los 58.000 empleados son mujeres. Un 3% en el Comité Ejecutivo.

¿En qué consiste 'Mujeres Carrefour'? Siempre ha existido proyectos para promocionar y empoderar a las mujeres en Carrefour, como 'Women Lider', en cuyo top estaban las directoras y gerentes, a nivel internacional. Yo participaba en él desde sus comienzos, éramos las que habíamos llegado a esos puestos, pero escuchar a una cajera era imposible, pero no por nada, sino porque no había capacidad. Cuando me propusieron 'Mujeres Carrefour' me di cuenta de que ellas quieren llegar no solo a 'Top Management', sino crecer sin parar, progresar, igual que los hombres, así que nos propusimos bajar a todo el mundo, en el que estén integrados hombres y mujeres.



Hemos creado una serie de embajadoras que a través de una serie de plataformas, WhatsApp, Spotify, newsletters, hacen comunidad, y lo hacen sin mí, yo puse la espita, pero esto va bajando. El 'rol model' tiene que ser compatible y conciliar. No podemos seguir diciendo cosas como "me mato a trabajar", vemos que las nuevas generaciones no quieren eso. Y no podemos cambiar las cosas si no estamos en puestos de responsabilidad, desde la ejecución, y para eso hay que crecer.

En todos los estratos de la empresa…Porque si no, no es que sea un mundo de hombres... la diversidad se consigue cuando en la cabeza hay diversidad. Yo creo que es algo tan evidente que no hay que tratar de defenderlo. Yo como directiva y como responsable de una cuota de explotación, te digo que donde hay diversidad hay valor. Si mi comité ejecutivo fuera solo de mujeres, qué desastre.



Porque (voy a decir una barbaridad), igual sería todo rosa. Y, luego, como madre de dos niños estoy muy en contra de hacer discriminación positiva. O sea, yo he estado en reuniones durante muchos años, rodeada de hombres de más de 50 años. El otro día lo decía, "hoy se levanta la reunión porque hay un partido". Cualquiera levanta una reunión porque tiene una reunión familiar que resolver siendo mujer, que desafortunadamente todavía vemos que tienen la carga de los hijos y demás. Entonces hay sesgos y no creo que sean voluntarios porque yo tengo compañeros más abiertos que yo. Con una mirada mucho más feminista que yo. Que yo también tengo a veces.

¿En alguna de esas reuniones has percibido algún traspié por el hecho de ser mujer?En esas reuniones con hombres no, simplemente que eres tú la mujer y hay una diferencia. Lo he percibido y probablemente hasta yo tengo sesgos. He vivido muchas, pero no dentro de Carrefour.

Lo de Carrefour Property supera, con mucho, los límites de un simple supermercado…Es una parte inmobiliaria muy importante. Muy poca gente sabe que somos uno de los principales bancos de España, porque tenemos tarjeta propia, al final somos prestamistas… con un nivel de empleo de casi 60.000 personas con la compra de Supersol. Y estamos incrementando la prestación de servicios a terceros, de hecho somos los números uno en ese sector en cuanto a metros cuadrados (un millón) y tenemos una facturación de casi 12 millones de euros.

¿Cómo ejecutas tu responsabilidad? O ¿cuáles crees que deben ser las cualidades de una buena jefa?De un buen líder… Hay que ser humano, y buena persona. Mis equipos dicen que soy bastante dura. Creo que desde la humanidad puedes exigir tanto como te exiges a ti, con respeto, que tu grupo te acompañe y empujarle a crecer sin parar. Un líder tiene que ser rupturista y no encerrarse. Creo honestamente que por encima de todo liderar hoy en día una empresa pasa por adaptarse, prever el cambio y mover a tus equipos.

Mi ego lo alimenta ser madre de dos hijos y que me digan, casi cada dos días, te quiero

¿El formar parte de las 500 mejores directivas de España, ¿alimenta mucho tu ego?

No. Me da mucha alegría. Mi ego lo alimenta, honestamente, ser madre de mis dos hijos y que me digan, casi cada dos días, te quiero.

¿Cómo percibes o sientes que una mujer tiene talento? ¿O un hombre, vamos?Te puedo decir lo que a mí me gusta de un profesional y me llama la atención. El talento no se ve en un primer momento. Me gusta la gente apasionada, a la que le brilla la mirada cuando habla de lo que va a hacer. Esto me cambia el chip. Me puedo equivocar, porque a veces la ilusión no lo es todo. Pero creo que es una parte importante y esintrínseco al talento.

¿Qué es el talento?A día de hoy me lo pregunto todos los días. Pues depende de para qué lo tengas… para dirigir equipos, para llevar la contabilidad… Lo que tiene que haber es vida e ilusión.

Hay jefes/as que no son 'amigos' de rodearse de gente con talento, para evitar que les hagan sombra…Eso no es un jefe. Y es una desgracia. Yo he tenido mucha suerte en mi vida profesional. Cuando sale el ego, todos lo tenemos… la gente que se rodea de gente peor para que no te quiten el puesto… Quiero pensar que cada vez ocurre menos. Quizá esté siendo naïf.

¿Nos falta mucho para llegar al nivel de grandes supermercados, centros comerciales de los que abundan en los Estados Unidos?Creo que hay centros comerciales españoles que están a años luz de los de allí. Y gracias a dios. El sector de los centros comerciales tienen mucho recorrido. Hay mucho que hacer. La palabra centro comercial deberíamos eliminarla. En Inglaterra lo hacen muy bien, porque trabajan muy bien con la continuidad de las ciudades, forman parte de ellas.



El concepto de 'Comunity Center' hay que desarrollarlo mejor, un espacio en el que hay una farmacia, un centro clínico, una cafetería, un supermercado, una tienda de gafas… este tipo de cosas que crean comunidad son el futuro. Dicho esto me encantan los comercios tradicionales, de hecho los grandes centros comerciales apoyan al pequeño comercio y lo traen. En la mayoría de las últimas promociones hemos tenido más de un 40% de emprendedores locales. Para mí tiene que ser una experiencia para el cliente, en donde hasta la luz es fundamental, la natural, me encantan los centros abiertos.

