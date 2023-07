Ainhoa Aramburu, directora general de L'Oréal Professionnel: "No hablamos de mujeres perfectas, hablamos de mujeres reales"

"Hace veintitrés años convencí a la entonces directora de RRHH de L'Oréal porque tenía la visión clara de que este era mi sitio. Y ese momento fue un antes y un después de tomar la riendas de mi vida". Así describe Ainhoa Aramburu su llegada a la compañía cosmética.

Ainhoa lidera la industria de la peluquería de España desde la dirección general de L’Oréal Productos Profesionales. Un sector tan vital y necesario que se convirtió en servicio social indispensable durante la pandemia y que ahora quiere serlo para el planeta con tres iniciativas pioneras en el sector: la disminución del consumo de agua en las peluquerías; la reducción del CO2 de los residuos de cabello; y el ahorro del consumo de energía de los salones.

¿Cómo empieza Ainhoa Aramburu, directora de L’Oréal Productos Profesionales, a trabajar en la firma? Hace veintitrés años convencí a la entonces directora de RR.HH porque tenía la visión clara de que L’Oréal era mi sitio. Hice un proceso de selección para entrar en L’Oréal España y me dijeron que me había quedado entre las dos candidatas finalistas: recuerdo que me armé de valor y pedí hablar con la entonces directora de RR.HH. Le dije que se estaban equivocando, que tenían que contar conmigo, que confiara en mí porque no les iba a fallar. Y ese momento fue un antes y un después de tomar la riendas de mi vida. Entré en Finanzas casi como becaria y luego, al cabo de un par de años, vi que podía aportar en el área de marketing y empecé una carrera más tradicional. He estado la mitad de mi carrera en L’Oréal Lujo y la otra mitad en L’Oréal Profesional, ganando posiciones dentro de la compañía en marcas súper exclusivas como Yves Saint Laurent y marcas de retail como Kiehls.

Toda tu carrera se ha desarrollado en esa empresa. ¿Cuál es la mejor época que recuerdas? Siempre tengo la sensación de que mi última etapa es la mejor. Y eso me encanta, porque entonces la siguiente va a ser increíble. Recuerdo con mucho cariño mi estancia en Paris: durante esos tres años, tuve que viajar muchísimo, siempre desplazamientos de 14 días. Básicamente, en dos semanas recorría cuatro países y solía quedarme el fin de semana en Japón o en Singapur, dependiendo si estaba viendo más el sureste asiático o el norte de Asia. Fue una etapa de retos que me permitió conocer toda la compañía. Cuando volví, asumí mi primera dirección general: en aquel momento fue Kerastase y Shu uemura; luego, vino la dirección general de Kiehls; después, la de Biotherm e Yves Saint Laurent; y, finalmente, esta última etapa como directora de toda la división de productos profesionales.

L’Oréal da muchas oportunidades para que siempre alcancemos nuevas retos, es una empresa súper dinámica. Hay cambios de manera constante, porque priman las personas y el desarrollo de las carreras individuales.

¿Cómo es dirigir la división de Productos Profesionales? Va mucho más allá de vender productos. Esos últimos años como directora de L’Oréal productos profesionales están siendo muy apasionantes mejorando y liderando el sector de la peluquería de España y Portugal. Ayudo a desarrollarse a otras personas y a la industria de la peluquería: hemos digitalizado el sector y ahora vamos a transformarlo en sostenible. Son más de 300 personas las que trabajan directamente en la división, más los encargados de los salones de peluquería, que son nuestros colaboradores y nuestros clientes, personas emprendedoras deseosas de crear negocios. El impacto que tienen los peluqueros en la sociedad española es enorme: piensa que, incluso durante el confinamiento, la peluquería se reconoció como servicio esencial.

Tienes un gran don comunicativo, ¿cuál crees que es tu mayor virtud relacionada con el liderazgo? Trabajo con mucha perseverancia y pienso en grande. Lucho para que los proyectos pequeñitos se hagan muy grandes y disfruto contagiando ese ímpetu a la gente para que, sumando ideas, se sienta parte de los proyectos. En L’Oréal trabajamos muchísimo la comunicación y el poder de la palabra.

Las mujeres son vuestro principal cliente, ¿también ocupan la mayor parte de los puestos directivos? La cantidad de mujeres en puestos relevantes supone una ratio grande. El dato más reciente que tengo es que en 2022, el 60% de los cargos directivos estaban ocupados por mujeres en España y Portugal. Además, L’Oréal acompaña de forma real a sus trabajadores a lo largo de todas las etapas de la vida, ya sean hombres o mujeres, en los momentos en los que eres madre, en los momentos de lactancia… Todo lo que tiene que ver con la conciliación está muy bien gestionado y, por supuesto, está la flexibilidad de horarios. Tengo la posibilidad de saber que, si en un momento dado se me pudiera necesitar en casa, puedo acudir.

¿Y como se organiza Ainhoa con la vida familiar y la dirección general?

Yo tengo un peque, pero también una familia larga y divertida, pues mi pareja aporta sus dos hijos. Con lo cual, somos dos adultos y tres niños de once, nueve y siete años.

Para mí es clave gestionar con mucha anticipación. Tengo un hábito desde hace muchísimos años: me levanto por la mañana y lo primero que hago es organizar la agenda, pensar un poquito en el día y ver cómo voy a aprovechar los huecos para no renunciar a nada de mi vida personal. Y con mucho amor a la familia y mucha pasión por el trabajo. La clave también está en tener equipos con talento, como los que yo tengo y en los que también puedo delegar. Fuente de inspiración no solamente es la gente que está por arriba, pues aprendo muchísimo de los colaboradores y es súper inspirador para tener otros puntos de vista.

A nivel objetivos, ¿qué novedades tienes para este nuevo curso? Estar en este sector profesional conlleva ejercer un liderazgo responsable. Quiero tener un verdadero impacto en la sostenibilidad y en el planeta. 'Hairstylists For The Future' es nuestro nuevo proyecto y donde están enfocadas todas nuestras miradas y objetivos. Un proyecto con propósito que nos ilusiona muchísimo y en el que he puesto mucha energía para llevar la sostenibilidad a todos los salones de peluquería, con un programa basado en tres pilares fundamentales: la disminución del consumo de agua; reducir el CO2 que producen los residuos de cabello y el reciclaje de residuos; y ahorrar el consumo de energía en los salones de peluquería de España.

Hablamos mucho de que España es el país de los bares y también lo es de las peluquerías, con una por cada 900 habitantes. Y nosotros tenemos una responsabilidad porque lideramos el sector y en este sentido tenemos que funcionar de altavoz y sensibilizar a todos los profesionales.

¿Cuánto vais a tardar en implementarlo? Todo lo necesario. Este año 2023 tenemos previsto terminar con 10.000 salones adscritos al programa en España y Portugal. Hemos empezado nuestro dispositivo estrella Water Saber, creado por L’Oréal de la mano de una Start Up suiza experta en tecnología sostenible. Con este cabezal de ducha, ahorraremos el 69 % de agua en las peluquerías y llevamos ya implicados unos 500 salones entre España y Portugal.

¿Cómo ves el cambio de la mujer en la publicidad de la marca? Ya no hablamos de mujeres perfectas, hablamos de mujeres reales y, sobre todo, de mujeres diversas para dar una respuesta a todas las necesidades, independientemente de cómo eres, de dónde has nacido, o, en nuestro caso, del tipo de cabello. Cubrimos la diversidad en su espectro más amplio.