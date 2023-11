Esta es la historia detrás del alquiler del vestido de la infanta Sofía a Borow: "Al principio no sabíamos para quién era"

El pasado 31 de octubre tuvo lugar un día marcado en la historia de España: la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Los titulares de los medios de comunicación se rendían ante la impecable escena que la heredera al trono regaló a todos los españoles, pero también ante las elecciones estilísticas que eligieron para una estampa que queda grabada para siempre.

Las mujeres de la Casa Real española son unos iconos de estilo a nivel nacional e internacional. Sin embargo, lejos de los armarios inalcanzables que hace no tanto tiempo caracterizaban a la monarquía, las nuevas generaciones de realeza española apuestan por el camino que, inevitablemente, la industria de la moda sigue cada vez más: el de la sostenibilidad.

El consumo de moda comienza a ser más ético y responsable que nunca. Este movimiento, que responde al 'slow fashion', busca un punto de vista más respetuoso tanto con el medio ambiente como con los trabajadores de la industria y sus consumidores. Y qué mejor representación que la Familia Real para ello.

Si bien es cierto que la princesa Leonor se convirtió en el centro de atención de la pasada jornada del 31 de octubre, coincidiendo con su mayoría de edad, la realidad es que su hermana, la infanta Sofía fue la otra gran protagonista, quien mostró en todo momento su apoyo y empatía, como uno de los grandes pilares en la vida de la futura reina pero que, por supuesto, al igual que su madre y su hermana, es considerada otro de los grandes iconos 'royal' del momento.

Sofía de Borbón sorprendía en esta jornada tan especial con un vestido simbólico de la firma Erdem, caracterizado por un estampado floral en azul sobre blanco y unas preciosas mangas-capa. La pieza en cuestión tenía un precio original de 1.170 euros pero, lo que realmente sorprendía de esta elección es que, la infanta había alquilado su vestido a través de Borow, una plataforma de moda circular que trabaja de la mano de marcas exclusivas. Pero, ¿de dónde viene esta decisión de la familia real? ¿En qué consiste esta plataforma? ¿Está al alcance de todos? Hablamos por teléfono con Eva Chen, cofundadora de Borow, para conocer esta propuesta que está revolucionando el mundo de la moda (incluso el de las 'royals').

¿Qué es Borow?

Fue hace dos años, en plena pandemia, cuando las hermanas Chen, Eva (de 33 años) y Joanna (de 28 años), se pararon a pensar en todo el dinero que se gastaban en ropa de grandes cadenas y, a pesar de esta gran inversión, siempre aparecía en su mente un pensamiento recurrente: "no tengo nada que ponerme".

"Mi hermana, que se dedicaba a las inversiones en Londres, volvió a España, y yo me dedicaba al mundo de la hostelería con mi marido y como hermanas, ambas hemos sido compradoras compulsivas de moda rápida. Hemos disfrutado mucho la moda, hemos usado y tirado, hemos comprado cosas con etiqueta que se han quedado en el armario; y mi hermana, que siempre había tenido esa espinita de querer dedicarse a algo relacionado con la industria de la moda pero pudiendo aportar un valor añadido, me hizo la propuesta y, sinceramente, me pareció muy interesante", cuenta Eva Chen a Mujer.es.

"Parece ser que hasta ahora casi todas las opciones que tenemos sobre la mesa es, o bien moda rápida para estar a la última, o bien ser muy sostenible, pero no todo tiene que ser o blanco o negro... Creemos que cualquier granito de arena que se aporte cuenta, y con Borow queríamos, dentro de lo posible, dar una solución a esta 'encrucijada' de la moda en la que nos encontramos muchas mujeres para poder siempre lucir algo diferente, apto para cada evento y ocasión, y que también que se adecue a mi 'yo' del momento, porque las mujeres no solo cambiamos de estilo de gustos muy rápido, sino que también nuestro cuerpo puede cambiar mucho. No tiene ningún sentido que en el día en el que vivimos seamos nosotras las que tengamos que adelgazar o engordar para poder entrar en este vestido que me compré hace dos años", explica. Y precisamente de esta necesidad nació Borow, donde "cientos de chicas pueden disfrutar de un armario creciente cada día para vestir sus momentos más exclusivos", sin gastar demasiado y cuidando el planeta.

La propuesta de moda circular que ha conquistado a la infanta Sofía

Borow ha sido la última apuesta sostenible de la familia real pero, ¿cómo sucedió? "Fue aproximadamente hace un mes, cuando nos contactaron como una clienta más a través de nuestro canal de Atención al Cliente", nos cuenta Eva Chen. "Nos comentaron que llamaban de la Casa Real y que estaban en busca de varios estilismos para algunos eventos que iban a tener durante el mes de octubre, por lo tanto, tampoco nos especificaron mucho para quién, para cuándo...", añade.

Parece ser que desde la Casa Real, en esta ocasión tenían claro el estilo que buscaban, ya que como cuenta a Mujer.es la confundadora de plataforma, fueron ellos mismos quienes hicieron la selección de vestidos. "Nos preguntaron qué nos parecía y nos pidieron que les guiásemos un poco en cuanto a tallas, ya que había bastante variedad porque el 'fitting' era también en vista a varios eventos diferentes", confiesa. "No sabíamos para quién era hasta que se nos confirmó qué prenda iban a terminar alquilando, fue entonces cuando nos dijeron para quién iba a ser y para qué evento. En ese momento ya quedó todo cerrado y se tramitó como un alquiler más".

"Estamos muy emocionadas de que un referente como la Casa Real, con toda la influencia que tiene, decidiese apostar por Borow, siendo una marca de moda sostenible y moda circular, y no siendo una firma en concreto. Al final la Casa Real podría haber optado por comprar esta prenda o cualquier otra, obviamente sin ningún problema, ¿no? Y este gesto hacia la moda circular para nosotros significa muchísimo. Lo que sí que es verdad es que no nos esperábamos una acogida tan abrumadora, así que estamos muy, muy contentas", nos cuenta la emprendedora.

¿Cómo se puede hacer para vestir como una 'royal' con Borow?

Hay dos opciones. Borow, no solo cuenta con una web donde elegir el vestido que queramos alquilar para una ocasión especial, sino que tiene un establecimiento físico en el centro de Madrid (calle del Almirante, 4), donde las consumidoras pueden probarse distintos diseños y para la que no es necesario agendar una cita.

Si la persona no es de Madrid, o no tiene tiempo para ir físicamente a la tienda "en la web se escoge la prenda en la talla que se quiere para las fechas de su evento. La prenda le llegaría 1 o 2 días antes del evento, y ahí decide si se la queda o no, pero también puede añadir también el servicio de una prueba a domicilio".

¿Se puede alquilar el mismo vestido de la infanta Sofía?

Vestir como una 'royal' ahora es más posible que nunca. "Este vestido sigue estando disponible para alquilar, por supuesto. Y ha tenido muchas visitas", especifica. Sin embargo, Eva destaca que el servicio de Borow "no convierte rápidamente, como lo hace, por ejemplo, la venta de cualquier otro producto. Y realmente eso demuestra lo impulsivamente que compramos la mayoría de las veces".

"Realmente crear esa demanda de alquiler y que la gente tenga la mentalidad y entienda el concepto digamos que es un trabajo a medio largo plazo y no es algo que te entre por los ojos y la gente lo consuma. Por lo tanto, es un trabajo muy arduo. Es verdad que la gente que lo prueba luego siempre repite. Entonces, en eso estamos, en la lucha contra la moda y compra rápida". Por ello, quien elija su prenda debe decidir con antelación, como así han hecho desde la Casa Real.

El vestido que la infanta Sofía llevó en la jura de la Constitución el pasado 31 de octubre está disponible en distintas tallas (XS, S y L) por un precio de 268 euros (versus el precio original de 1770 euros), y se puede alquilar cuatro, seis, ocho o diez días, dependiendo de la necesidad de la clienta.

