Gema Mancha, directora general de Merz Aesthetics: "He tenido que enfrentarme a prejuicios de género en el terreno del liderazgo"

Gema Mancha lidera con éxito la medicina estética, gracias a sus valores filantrópicos, capacidad conectora y carácter empático, desde la dirección general de Merz Aesthetics, "la marca que, con aparatología de última generación, productos de calidad y profesionales responsables garantizan una belleza segura y coherente", como ella misma explica.

Su historia es la historia de superación de una mujer que empezó desde abajo como secretaria de una alta directiva y que, con su constante formación, se ha convertido en una de las pocas mujeres CEO de España, con el objetivo de promover un liderazgo que cuida de las personas.

Gema, ¿cómo llegas a ser CEO de una de las compañías médico estéticas más reconocidas?

Mi trayectoria profesional comenzó como secretaria de dirección en una reconocida institución académica. Te diré que, aunque no fue mi mejor experiencia en cuanto a liderazgo, sí me ayudó a entender el gran impacto y responsabilidad que un líder tiene en su entorno. A veces comparo esa etapa con la película El Diablo viste de Prada.

¿Imagino que tú eres Anne Hathaway?

Sí, creo que las dos sufrimos y aprendimos a partes iguales.

¿Cómo sucede el cambio de secretaria de dirección a directora general?

Mientras trabajaba de secretaria también me formaba académicamente en ICADE y no tardé mucho en dar un salto a una consultora. A medida que progresaba en mi carrera, asumí roles de mayor responsabilidad en el sector farmacéutico en diferentes áreas, incluyendo marketing, ventas y desarrollo de negocio. Hace poco más de ocho años comencé como directora de marketing en Merz Aesthetics y justo con la llegada del confinamiento por la pandemia, asumí el puesto de Directora General para España y Portugal. Este paso ha significado para mí un reto sin precedentes: liderar en medio de la incertidumbre y adaptarme a un entorno volátil y cambiante.

¿En qué valores basas tu liderazgo?

Desde que tuve mi primer equipo tengo claro que quiero liderar de una forma cercana y colaborativa para que las personas desarrollen su máximo potencial. Esto no siempre fue fácil, especialmente en compañías con una cultura de empresa más tradicional. Actualmente, me siento muy orgullosa de los equipos que he tenido todos estos años. Intento evitar cualquier situación injusta y me preocupo de que la gente tenga salarios y condiciones que reflejen su valía y contribución. Mi felicidad me la aporta trabajar en coherencia con lo que pienso y en tener capacidad de decisión para mejorar, en la medida de lo posible, el día a día de los empleados.

Otro aspecto muy importante es que haya sintonía entre los valores de la empresa (innovación, confianza y compromiso, en nuestro caso) y los propios de la persona. De hecho, dentro del proceso de selección hay una entrevista de valores donde intentamos descubrir si ambas partes estamos alineadas. Damos muchas oportunidades y formación a todos los empleados. Es cierto que a veces hay que tomar decisiones difíciles y, eso también, es importante hacerlo con respeto y que la persona deje la compañía entendiendo qué no ha funcionado. Como decía un amigo mío consultor, "el feedback es el desayuno de los campeones".

Como mujer ¿qué retos has tenido que superar?

He tenido que superar la falta de referentes femeninos en puestos de alta dirección, haciendo un ejercicio constante de disociación de puesto/género. También hacer un recorrido más largo para llegar a ser CEO, un punto que en muchas ocasiones lleva implícita una injusta brecha salarial. He tenido que enfrentarme a estereotipos y prejuicios de género, principalmente en el terreno del liderazgo, porque promuevo un estilo colaborativo y cercano, donde la vulnerabilidad tiene cabida sin ser una pérdida de autoridad.

He tenido que superar la falta de referentes femeninos en puestos de alta dirección, haciendo un ejercicio constante de disociación de puesto/género

A nivel personal, ¿cómo has conciliado la familia con la responsabilidad, viajes, y horarios largos?

Todo un desafío para el que he tenido que aprender a equilibrar mis compromisos profesionales con mantener una familia unida y feliz. Esto no siempre es fácil porque, como muchas personas, necesito sentirme bien en los dos ámbitos para dar lo mejor de mí en ambos. A mis hijos les transmito que es fundamental no perder esta perspectiva para vivir en equilibrio. Afortunadamente, en mi casa hablamos de todo y si hay algo que "chirría" se soluciona y para adelante. Mis hijos y mi marido son personas extraordinarias que siempre me han apoyado en todos mis proyectos profesionales. No podría haber tenido mejores compañeros de viaje.

¿Cuál es tu estrategia en el sector?

Nuestra estrategia se basa en ofrecer productos y servicios de alta calidad, nos diferenciamos a través del acompañamiento cercano y empático, comprendiendo las necesidades, deseos y preocupaciones de nuestros clientes, los médicos. También es fundamental mantenernos en la vanguardia de la innovación, en el sector de la medicina estética. Nosotros fuimos los primeros en hablar de ecografía en medicina estética para diagnosticar y para tratar, poniendo la medicina estética en otro nivel.

¿Cómo ha cambiado la imagen de la mujer en la publicidad de la compañía?

En Merz Aesthetics, nos esforzamos por promover una imagen inclusiva. Resaltamos la belleza en todas sus formas. Hay momentos en la vida en los que te apetece verte mejor y, eso, es totalmente legítimo. Muchos pacientes comentan que hacerse un tratamiento tras una situación personal complicada les ha permitido reencontrarse de nuevo con ellos mismos. Pero si algo tenemos claro es que lo importante es siempre actuar con libertad, tanto si quieres hacerte un tratamiento como si no. Tú decides qué hacer para sentirte bien.

¿En qué foros te gustaría estar?

Disfruto mucho cuando participo en foros de innovación, liderazgo, futuro, independientemente del sector, donde se intercambian ideas y se aprende de otros líderes destacados en el ámbito empresarial. Creo que la diversidad de perspectivas y enfoques enriquece el conocimiento y permite aportar una visión integral a los desafíos y oportunidades en el mundo empresarial. También me inspira mucho cuando me invitan a dar conferencias sobre liderazgo porque me permite conectar con muchas personas que muestran una clara intención de ser mejores líderes cada día.

