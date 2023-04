Los síntomas tempranos del cáncer de ovarios que debes conocer porque se pueden confundir con los de otras enfermedades

Unas 3.588 mujeres recibieron el diagnóstico de cáncer de ovarios en el año 2022, tal y como reflejan los datos de Statista, y un diagnóstico temprano es crucial para combatirlo a tiempo. Por eso, reconocer cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad es importante para recibir un pronóstico mucho más favorable.

Todavía en la actualidad se desconocen las causas por las que aparece el cáncer de ovarios. El doctor Manuel Albi, jefe de la Unidad de la Mujer del Hospital La Luz, explica que "sabemos que por alteraciones genéticas se produce un crecimiento incontrolado de las células epiteliales anormales, pero desconocemos el mecanismo que origina estas alteraciones".

No obstante, no tener hijos, la edad o una dieta rica en grasas pueden ser motivos por los que este es el sexto tumor más frecuente en las mujeres, como comenta el doctor. Y, aunque afirma que "los síntomas del cáncer de ovario son inespecíficos", existen algunos que deben ponernos en alerta porque se pueden confundir con otras afecciones menos graves.

Distensión abdominal

Este puede ser una de las manifestaciones tempranas del cáncer de ovarios que se confunda con comer en exceso, tragar demasiado aire, llevar una dieta inadecuada o, incluso, con el estrés o ansiedad. Aunque este síntoma es bastante vago, tal y como subraya el doctor Albi, un estudio del 2020, Biomarkers and Strategies for Early Detection of Ovarian Cancer, detectó que este aparecía en las etapas más tempranas de este cáncer alcanzando un porcentaje de un 89 %, que es muy alto.

Dolor de espalda

Entre los síntomas tempranos del cáncer de ovarios también está el dolor de espalda. Este puede confundirse con una mala postura, esfuerzos en el trabajo, una consecuencia por no hacer tanto ejercicio físico como se debería o tener un exceso de peso. Sin embargo, una investigación realizada en 2016, Diagnosis and Management of Ovarian Cancer, descubrió que de las 1709 pacientes con este tipo de cáncer, hasta un 72 % de todas ellas presentaron dolor de espalda antes del diagnóstico.

Urgencia o dificultad para orinar

El cáncer de ovarios también puede provocar urgencia o dificultad para orinar, en algunos casos, debido a la "compresión de órganos vecinos", como indica la doctora Isabel Rodríguez-Piñero, ginecóloga de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional. Sin embargo, esta profesional explica que esto puede generar una dificultad para orinar, mientras que hay estudios que detallan que puede suceder lo contrario.

Este síntoma temprano puede confundirse con una infección de orina que en las mujeres es mucho más común que en los hombres. Por lo tanto, en todos estos casos, cuando la sintomatología no se resuelve y se mantiene durante un tiempo, es vital someterse a algunas pruebas, como "medir en sangre el marcador CA 125, proteína que se encuentra en la superficie de las células cancerígenas", tal y como recomienda el doctor Manuel Albi. Además, también es prudente realizar otras como "pruebas de imagen, Ecografía, TAC, RMN o PET-TAC".

A pesar de estos síntomas del cáncer de ovarios, no todas las mujeres los manifiestan en las etapas más tempranas. Pero, ante la presencia de problemas para orinar, dolor de espalda o distensión abdominal que se mantienen en el tiempo sin motivo aparente, conviene realizar las pruebas oportunas que permitan descartar este cáncer cuanto antes.

