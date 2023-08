¿Qué provoca la falta de vitamina D en la mujer? Desde debilidad muscular hasta osteoporosis

"Me siento fatigada pero no sé por qué". Si tienes esta sensación, acude al médico, puedes que tengas falta de vitamina D. Esta vitamina es muy importante en la salud de la mujer, porque es la que ayuda al cuerpo a absorber el calcio, uno de los principales componentes que hay en los huesos. No obstante, también juega un papel importantísimo en el sistema nervioso, sistema inmunitario y en el sistema muscular. Pero, hay que hacer algunos matices. Según la doctora Guadalupe Blay, responsable del grupo de Endocrinología en España de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia, se debe hacer una distinción.

¿Para qué sirve la vitamina D en mujeres?

Con la osteoporosis, los huesos se vuelven porosos y frágiles iStochphotos

"En el nivel de vitamina D influye mucho la raza. Las mujeres de piel morena suelen presentar mayor déficit porque absorben menos la vitamina D debido a los melanocitos, unas células pertenecientes a la epidermis". Esto quiere decir que las mujeres de color, en un alto porcentaje, tendrán más problemas con esto que las mujeres de piel blanca.

Problemas relacionados con debilidad muscular y la llamada osteoporosis o falta de calcio en los huesos, son algunas de las consecuencias. En el caso de niñas pequeñas, puede acarrear problemas en el retraso del crecimiento, lo que se conoce como raquitismo. Por ello, es fundamental hacerse chequeos médicos con regularidad, porque si se detecta algo hay que pararlo a tiempo. No vale de nada esperar y esperar porque así la cosa puede empeorar, y mucho. Ponerse en manos de un buen especialista es salud para ti, recuérdalo.

El salmón es fuente de proteínas de alta calidad, vitaminas (vitamina D, vitaminas del grupo B), minerales (potasio y fósforo) y antioxidantes (selenio y vitamina E) el salmón noruego aporta ácidos grasos Omega 3 Getty Images/iStockphoto

Ahora bien, si acudimos al médico y resulta que tenemos falta de vitamina D, nos comentarán que tenemos tres vías para adquirir la vitamina D, ya sea a través de la piel con la toma adecuada de sol; a través de la alimentación; o a través de suplementos. Dependiendo de cómo sea tu nivel, te aconsejará una cosa u otra. Si lo tienes solamente un poco por debajo, te dirá que aumentes el tiempo de toma del sol y que sigas una alimentación rica en este tipo de vitamina, consumiendo alimentos como pescados grasos (el salmón, por ejemplo), yema de huevo, queso, leche y otros derivados lácteos.

Pastilla de vitamina D SHUTTERSTOCK: R_SZATKOWSKI - Archivo

Sin embargo, si lo tienes muy por debajo, probablemente sería recomendable consumir algún tipo de suplemento, pero esto debe ser con prescripción médica, ya que el doctor es el que te tiene que recetar el multivitamínico que necesitas y a qué dosis lo necesitas. Ya conoces todo lo que hay detrás de la vitamina D, y sobre todo los riesgos de tenerla a un nivel inapropiado.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter