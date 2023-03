Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) siguen experimentando una tendencia alcista, tal y como lo recogen los últimos datos, y la mejor forma de protegerse frente a ellas es utilizando el preservativo durante las relaciones sexuales —sean estas vaginales, anales u orales. Pero, además de la sintomatología asociada a cada ETS, estas parecen reducir la fertilidad en mujeres.

¿Cuáles son las ETS con mayor prevalencia en mujeres?

La gonorrea, sífilis, clamidia, herpes genital, el VPH o el VIH son algunas de las ETS que existen. De hecho, la Dra. Jessica García, ginecóloga de Ginefiv, nos informa de que "en 2019 se notificaron 36.347 casos de clamidia, gonorrea, sífilis y linfogranuloma venéreo en España, de los cuales el 35,5% (12.913 casos) se diagnosticaron en mujeres". Lo más preocupante, sin duda, es que "la mayoría se presentaron en mujeres jóvenes de entre 15 y 35 años", explica.

Relacionado con esto, la doctora señala que "la clamidia es la ETS más frecuente y la única que se diagnostica más en mujeres que en hombres, con una prevalencia en 2019 de 44,18 casos por 100.000 habitantes, de los cuales 54,4% eran mujeres". Sin embargo, a esto le sigue la gonorrea que, como nos comenta, "es la segunda ETS más frecuente con una incidencia en 2019 de 28,8 casos por 100.000 habitantes, de los cuales el 20,28% eran mujeres".

¿Pueden las ETS reducir la fertilidad?

Parece que contraer una ETS pueden tener un impacto más allá de los propios síntomas —ardor al orinar, flujo vaginal anormal, sangrado intermenstrual, etc—. La Dra. Jessica García nos comenta que la gonorrea y la clamidia "pueden ascender desde la vagina y causar un proceso inflamatorio severo que afecte a las trompas de Falopio causando una obstrucción parcial o completa, acumulo de líquido o disfunción de estas, lo que dificulta o hace imposible el embarazo natural según la gravedad del cuadro".

Además, añade que "estas ETS no generan inmunidad, por lo que es posible contraerlas más de una vez, y con infecciones repetidas el riesgo de afectación a la fertilidad es mayor". No obstante, ¿pueden todas las ETS tener este impacto negativo en la fertilidad de las mujeres? La doctora nos dice que no, de hecho nos comenta que esto "sobre todo lo hacen la clamidia, gonorrea, mycoplasma, ureaplasma y VIH, pero otras, que se presentan con menor frecuencia, pueden afectar la fertilidad de forma indirecta".

¿Por qué las cifras continúan aumentando?

A pesar de que tenemos a nuestro alcance mucha información y que los profesionales insisten en que hay que protegerse durante las relaciones sexuales, las cifras, como hemos visto, siguen aumentando. La doctora nos explica que "esto se debe en parte a la relajación del uso del condón, que muchas veces no se utiliza o esto se hace indebidamente y de forma ocasional".

Asimismo, añade que "también se ha asociado a este fenómeno la disminución del miedo al VIH, que antes era mortal y ahora es una enfermedad crónica tratable". Por lo tanto, todos estos factores contribuyen a perderle el temor a las ETS que, como apunta la Dra. García, "aunque la mayoría son curables, otras no lo son y pueden dejar secuelas permanentes, algunas muy graves en nuestra fertilidad".

