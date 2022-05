Vuelve el festival que más triunfa en redes sociales cada verano (y no, no es Coachella)

Empieza la cuenta atrás para el verano pero, ¿quién dijo que no podía adelantarse? (aunque fuera por unos días...) La estación más calurosa del año es sinónimo de festivales de música. Sí, nos referimos a aquellos que con la pandemia desaparecieron por completo de nuestras agendas pero que este 2022 regresan por todo lo alto. Con permiso de Coachella, cita musical por excelencia, hay un festival (al que también puedes llamar PLANAZO) que vuelve causando furor en redes sociales, al que no van a faltar 'influencers' y 'celebrities' (y muchos looks), y que se convierte en el más deseado del verano: Desalia.

Con motivo del 15 aniversario de Ron Barceló, este festival vuelve a lo grande y con la idea de no dejar indiferente a nadie. ¿Y cómo lo han hecho? Nada más y nada menos que eligiendo de escenario al lugar de origen de este espirituoso: República Dominicana. Del 28 de mayo al 5 de junio tendrá lugar en diferentes ubicaciones del país caribeño este festival que acogerá a un total de 1.000 personas (entre invitados y ganadores de los sorteos) que han conseguido que la cita se convierta en 'trending topic' en redes con #Desalia2022.

Todos los asistentes disfrutarán de nueve días y siete noches de música, sol, playa, y fiestas temáticas, así como de un cartel formado por más de 25 artistas de distintos estilos que van desde reggaeton, pasando por música urbana, hasta música electrónica.

Imagen de la última edición del festival Desalia Cortesía de Desalia

Un 'line-up' a la altura

Los siete días de festival estarán animados por artistas de nivel, siendo la noche de Desalia la principal cita musical, en la que los asistentes acudirán con un 'dress code' de blanco. En el 'line-up' encontramos nombres como el de Omar Montes, que ya es uno de los artistas españoles más escuchados gracias a temas como Alocao; Chimbala, natural de la República Domicana y conocido por sus temas de 'dembow'; DJ Nano, como el rey de la música electrónica; B Jones, que es la primera DJ española en subirse al escenario de Tomorrowland; o Barce. Sin embargo, otros nombres reconocidos dentro del reggaeton tampoco faltan a la cita, como RVFV, Henry Méndez y Lennis Rodríguez.

Otra de las sorpresas del festival es que se presentará 'in situ' la canción Vive Ahora, creada por Ignacio Serrano, que representa la filosofía de Ron Barceló, el “viveahorismo”, y que ya está disponible en Spotify.