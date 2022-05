El año de los festivales se merece mucho 'brilli, brilli': tendencias de maquillaje con purpurina

El SanSan Festival de Benicássim (Castellón) y el Viña Rock de Villarrobledo (Albacete) abrieron la temporada de festivales sin restricciones en España, después de dos años de parón. Por fin, los artistas regresan por todo lo alto a los escenarios de todo el país. Las miradas, ahora, están puestas en algunos como el Primavera Sound de Barcelona, Les Arts de Valencia, el Festival Internacional de Benicasim o Vive Latino en Zaragoza, entre muchos otros. No es de extrañar, por tanto, que a 2022 se le llame el ¡año de los festivales!

Así que, hay que darlo todo y volver a la estética de los festivales: el look es muy importante y no pueden faltar los brilli, brilli. Cuánta más sombra, purpurina y color en los ojos y la cara, ¡mejor! Como si fuéramos al Coachella de California (que ha puesto de moda los looks juveniles y divertidos), pero sin salir de España. Y en este objetivo, los ojos de fantasía marcan la diferencia.

Pero, si tienes dudas de cómo hacerlo o qué productos resisten más de 10 conciertos al día, en 20deCompras te ayudamos. Una de las mejores marcas, y que arrasa en festivales de todo el mundo, es Krash Kosmetics. Las sombras líquidas Khamaleon son un acierto seguro, porque son duocromáticas y fáciles de aplicar. Imagina llevar tres colores diferentes en cada ojo, que aguanten todo el día y que sean fáciles de repasar si la fiesta se alarga.

Libres de fragancias y parabenos Primor

Una vez que arrases con los ojos, no olvides que tu cara también puede brillar, ¡incluso, tu cuerpo! Otro de los must para llevar en el bolso en un festival es uno, o varios, roll-on de purpurina para aportar ese brilli brilli. Solo debes deslizar el roll-on sobre tu piel o cabello para dejar una capa fina de purpurina brillante. Por menos de tres euros y con Martinelia tienes cuatro colores distintos muy apropiados para este verano.

¡¡Incluso para el pelo!! Primor

Reinventa el rímel de siempre

Si después de colocarte la sombra líquida de Krash y la purpurina te falla el pulso, incluso para un delineado fácil, tranquilidad. Existe un truco muy guay para dar un toque más de color a tu rostro. ¡Cambia tu máscara de pestañas! Si usas una diferente, de otro color que no sea el negro, ya tienes ese punto chick asegurado. Este verano se llevan mucho los tonos como el azul, verde, naranja o rosa.

Innovadora imprimación de máscara de pigmento azul, que mejora el efecto de tu cara. 20deCompras

Y, para completar tu 'makeup'...

Para marcar la diferencia, la opción más práctica es un cambio de imagen sencillo con pegatinas para la cara con pedrería autoadhesiva y efecto purpurina. Los llamados brillis. El Festival Coachella ha puesto de moda el look más juvenil y divertido, así que ya sabes.

¡El ‘algo’ divertido! Primor

