Springfield tiene los vestidos que hay que llevar en los festivales de verano (¡y Begoña Vargas también!)

Por fin están de vuelta: el regreso de los festivales ya es una realidad este 2022 y, con ellos, llega el momento de volver a bailar sin límites, a reír y a disfrutar. Además de resurgir como citas artísticas, reafirman su condición de experiencias inolvidables, de esas que merece la pena vivir, al menos, una vez en la vida. También suponen una mirada al futuro en lo que a moda se refiere, ya que muchos, como el internacional Coachella, tienen mucha repercusión en este ámbito: lo que se lleva en este festival de música americano marcará el dress code para el resto de citas, aunque, todo sea dicho, en estas últimas las propuestas sean mucho más desenfadas y menos estrambóticas.

Aun así, el vestuario para los festivales bien merece una mención especial y un apartado exclusivo en nuestro vestidor: prendas que suban el ánimo nada más ponérnoslas, que sean cómodas, pero que merezcan salir en los perfiles de Instagram más fashionistas, llenas de colores y que nos hagan brillar hasta la noche (¡y la madrugada!). Si estás buscando todo esto, Summer Sounds es todo lo que necesita tu armario. Así se llama la colección más festivalera de Springfield donde hemos encontrado propuestas para triunfar en cada una de las citas musicales de este año. Los vestidos son uno de sus puntos fuertes y, si teníamos dudas de su idoneidad para los festivales, las fotografías de la actriz y modelo Begoña Vargas, imagen de la campaña, nos despejan todas las dudas. ¿Activamos ya el mood festival?

Nuestros ‘looks’ favoritos

Aunque la campaña más festivalera de Springfield nos ha robado los sentidos, tenemos una lista de claros favoritos... ¡que no queremos pasar por alto! Propuestas diferentes que se adaptan a todos los estilos y que podemos completar, a golpe de clic, con el resto del catálogo de Springfield... y tenemos los ejemplos que lo demuestran. Para empezar, con este vestido corto que apuesta por los tonos anaranjados como base para que no pasemos desapercibidas. Y, con los completos adecuados, el éxito del outfit está asegurado.

En tonos tierra, pero con un toque naranja muy veraniego. Springfield

Claro que no todos los festivales exigen el mismo dress code: cada vez son más las apuestas estivales de día que piden a gritos conjuntos románticos donde las flores (¡las grandes favoritas de la primavera!), la rafia y los tonos arena se adueñen del público. Sirva de ejemplo este bazar que hemos hecho con la ayuda de Springfield, donde hasta el último detalle nos ayuda a configurar un look naïf pero con toques muy (¡pero que muy!) setenteros que casan con cualquier evento musical.

Vestido (45,99 euros), pendientes (9,99 euros), sombrero (15,99 euros) y bolso (34,99 euros); todo cortesía de Springfield.

El toque de las flores rosas, ¡nos encanta! Springfield

Tampoco el crochet ha pasado desapercibido en esta colección: desde Springfield saben que es una de las tendencias del verano y no la van a dejar escapar. Si bien es cierto que hay varias opciones que nos han encantado, no hemos podido resistirnos a este multicolor (¡sí, pero en tonos pasteles!), porque tiene todos los detalles para convertirlo en el look new age que no debe faltar en ningún festival. ¿Cómo? ¡Atenta!

Vestido (39,99 euros), zapatillas (90 euros), bolso (29,99 euros), y pulseras (12,99 euros); todo cortesía de Springfield.

Solo aptas para atrevidas, este vestido arrasará en cualquier evento. Springfield

