B Jones, la primera DJ española en subirse al ‘mainstage’ de Tomorrowland: "Soy mujer y entonces tengo que demostrar el doble"

Su nombre es Beatriz Martínez, tiene 38 años y está haciendo historia en el mundo de la música electrónica española e internacional. Originaria de Jaén pero ibicenca de adopción, B Jones (su nombre artístico) ha tardado 10 años en alcanzar la cima que cualquier DJ soñaría: subirse al 'mainstage' de Tomorrowland, donde, hasta ahora, ningún artista español (hombre o mujer) ha tenido la oportunidad de hacerlo. Pero Beatriz es mucho más que una gran DJ. Empezó su carrera muy joven como autodidacta y con una hija pequeña, pero logró que eso no le frenara.

El trabajo y el talento han sido sus pilares desde que se adentró en esta profesión de la que hoy vive. Su estilo musical es muy alegre, como ella, y gracias a ello y a la naturalidad que la caracteriza, consigue tener una gran conexión con el público.

Tras dos años sin celebrarse a causa del coronavirus, este 2022 Tomorrowland regresa con una estimación de más de 400.000 personas de 200 nacionalidades como público. Este festival ya es considerado un icono cultural de nuestros días y, por supuesto, para B Jones siempre ha sido uno de sus sueños desde que comenzó en la música, tal y como cuenta a Mujer.es. Hablamos con ella para conocerla más de cerca.

Tu nombre real es Beatriz pero, ¿de dónde surge tu nombre artístico B Jones? ¿Mi nombre artístico? La verdad es que yo empecé como Baby Jones. Fue con un amigo que yo estaba pensando en mi nombre, Beatriz Martínez, pero quería encontrar algo más pegadizo internacionalmente, y me dijo “tú es que eres muy dulce como un 'baby', como un bebé, pero también eres una aventurera como Indiana Jones”, y al final dijimos Baby Jones. Luego me sonó un poco porno, la verdad, y deje la B, que se queda de Beatriz, mi nombre.

Queremos conocer a B Jones. ¿Cómo te definirías? Soy una persona muy trabajadora y muy enfocada a mi vida laboral y familiar. Soy divertida, creo, pero también me gusta muchísimo la paz, el ‘relax’, estar en casa... No soy una persona que se vaya de fiesta cuando tiene un tiempo libre, y eso que vivo en Ibiza... Me encanta la rutina dentro de mi caos de vida, los días de rutina para mí son como mi fiesta. Yo necesito gimnasio, casa, cocinar, estar en familia y trabajar. Al final trabajo los 7 días de la semana...

Tiene que ser complicado compaginar todo. Y tienes una hija... Bueno, tengo una niña, pero que este año ya no vive en casa. Está estudiando aquí, muy cerca de Madrid, este año va hacer 18 años.

Así es B Jones, una DJ alegre, talentosa y natural Cortesía

A nivel musical, ¿qué es lo que te mueve? Me mueve la gente que me sigue, el público... Yo intento transmitir con mi música alegría, no intento ser la más culta musicalmente. Yo lo que intento es crear un ambiente de alegría, tanto con la música que produzco, con la que quiero que la gente se divierta en su casa y se sienta bien, como cuando pincho un SET, que intento que la gente se evada y se divierta.

¿Cómo y cuándo empezaste en esta profesión? La primera vez que quise ser DJ era muy jovencita, tenía 12 años y esto surgió porque el novio de mi hermana mayor era DJ. Pero, realmente, más que querer ser DJ lo que me pasó fue que me enamoré de la profesión y me imaginé ahí, pero nunca pensé que era posible. Al final yo venía de un pueblo pequeño, de Andújar, y allí no había ninguna mujer DJ. Años después me fui a Ibiza y ahí vi la primera mujer DJ, pero justo me quedé embarazada, jovencísima. Me casé jovencísima, me separé a los 6 meses y me vi sola con una niña... Y en ese momento lo veía como ir a la luna, como algo muy lejano...

Ningún artista español había tocado hasta ahora en el gigantesco ‘mainstage’ (con capacidad para 150.000 personas) del evento musical más famoso del mundo Cortesía

Tú lo visualizabas, pero no te veías a ti realmente ahí, ¿no? Sí. Después me fui a Madrid a intentar labrarme un futuro con mi hija, yo era muy jovencita, solo tenía 20 años... Me moví de un trabajo a otro y empecé a trabajar de relaciones públicas en algunas discotecas, pero yo me lo tomaba muy en serio. Yo no me iba de fiesta, yo iba a pagar mi alquiler. En ese entorno empecé a hacer mi grupo de relaciones, a mover promociones y acabé siendo directora de diferentes fiestas en las que estaba muy cerca de los DJs. Un día, que era mi 26 cumpleaños, pensé que no estaba haciendo nada por hacer lo que realmente me gustaba, que era ser DJ. En ese entonces trabajaba en la discoteca Kapital y lo hablé con el DJ residente del local y me dijo que me enseñaría a pinchar en un estudio. Dejé todos los trabajos que tenía en la noche y me fui con mi hija a una casita a las afueras de Madrid que pudiera pagar y me puse con ello. Era mi propia manager, me cogía el coche 160 kilómetros para ir a Madrid, volvía por la mañana y llevaba a mi hija al colegio. Y de ahí a ser el primer artista español en el ‘mainstage’ de Tomorrowland.

Comentabas algo que me ha parecido relevante y es que en aquel entonces no veías ninguna mujer en este sector. Mencionabas que cuando viste a esa primera DJ en Ibiza te inspiró. Ahora que ya eres DJ profesional y te mueves por todo el mundo, ¿crees que hay desigualdad en tu profesión? Yo siempre digo que no he sentido desigualdad como tal. Es cierto que yo en aquel entonces no había visto ninguna chica, pero a mí no me han tratado diferente por ser mujer. De hecho, muchísimos hombres DJs que llevan el mismo tiempo que yo o que habrán trabajado lo mismo que yo, no han tenido mis oportunidades. De verdad que no puedo decir que por ser mujer haya tenido menos oportunidades. Lo que sí creo es que, por alguna razón, muchas mujeres no nos atrevemos a ciertas cosas. Creo que cualquier mujer que se atreva a meterse a cualquier profesión artística que le guste, si lo hace bien tiene la puerta más que abierta. Y mira, aunque esto que voy a decir va en mi contra, creo que siendo mujer tengo hasta más oportunidades porque somos menos. No, no veo ningún tipo de frontera para una mujer dedicarse al mundo DJ.

De hecho, me decías que nunca has sentido ningún tipo de discriminación, un comentario... Yo he trabajado de camarera y he sentido discriminación. Yo he trabajado en muchas cosas y en algún momento pude sentir que un hombre tenía otras intenciones conmigo, pero eso desgraciadamente todavía pasa en la vida de las mujeres. Me ha pasado trabajando de camarera, trabajando de relaciones públicas, trabajando en un hotel, en situaciones cotidianas...

La 'disc jockey' jiennense-ibicenca actuará en los tres fines de semana que abarcará el festival Tomorrowland, incluido dos veces en el escenario principal Cortesía

Definitivamente eres la primera artista española, mujer u hombre, en el ‘mainstage’ de Tomorrowland. ¿Qué supone esto para ti? ¿Te lo habías imaginado alguna vez? Lo fuerte es que me lo había imaginado. Cuando yo empecé yo me ponía a mi controladora en la mesa de planchar cuando acostaba mi hija, y ahí me imaginaba en Tomorrowland, de verdad. Empiezo a creer en las energías y en la ley de la atracción porque yo no tenía manager, no tenía medios... Y esto va a parecer un poco místico, pero creo que es ley de atracción totalmente.

Y ahora que estoy tan cerca del festival, para ser sincera, me estoy presionando mucho a mí misma, me estoy machacando. Por un lado, todo fue muy feliz en un principio, pero ahora mismo estoy 100% enfocada en hacerlo bien, pero viviéndolo con alegría porque además es un regalo de la vida.

Un regalo de la vida que también te has ganado. He trabajado 8 meses en la sesión de Tomorrowland. Estoy muy agradecida, pero al final también es una responsabilidad, porque voy a tener muchos ojos encima. Al final soy el primer artista español en subirse al ‘mainstage’ de Tomorrowland y soy mujer, entonces tengo que demostrar el doble, pero no por la profesión, por el mundo en general.

¿Qué pensaste cuando contactaron contigo? Estaba en Japón y me llamó mi manager y me dijo, “¿Estás sentada?” y le dije “no, pero me siento”. Me dijo que le habían llamado de Tomorrowland para hacerme una oferta en el ‘mainstage’. Y, sinceramente, yo veía la posibilidad de estar en Tomorrowland, pero, ¿en el ‘mainstage’? Te juro que no sabía dónde meterme... ¡Encima no se lo podía decir a nadie! Fue un momentazo, pero lo he asimilado más ahora cuando he trabajado en la música.

¿Cómo estás preparando la sesión? Yo ahora lanzo mi propio sello. Entonces voy a terminar toda la música, voy a lanzar una canción por mes y toda esa música en la que voy a usar en mi SET. Sí que estoy trabajando mucho en mi estilo del SET, pero no en construir el SET directamente, sino descubriendo el estilo. Empecé en noviembre a preparar la sesión, pero me he tirado un mes simplemente descubriendo el 'kit' que quiero poner, el estilo que quiero coger...

La artista actuará este verano en otros importantes festivales de música electrónica a nivel internacional Cortesía

Por lo general creo que se desconoce todo el trabajo que hay detrás de una sesión... Sobre la música que vas a tocar está, por un lado, el encajar con la gente, el encajar con diferentes países, el club etcétera, y aparte, el innovar y el estar en la industria. Es básico que la industria te tenga un respeto, o sea no te puedes poner a pinchar los temas que funcionan porque eso te puede valer un día, pero no crea una carrera. Al final tienes que definir tu sonido, tu estilo, crear tu identidad... Y eso es un trabajazo.

¿Cómo definirías tu estilo? Yo ahora estoy fusionando diferentes estilos que se mueven desde una base techno, que es una base muy enérgica, pero lo mezclo con EDM, pop y con algunos sonidos innovadores de ahora. Al final intento buscar mi sonido con una mezcla de esos estilos.

Este verano 2022 viene cargado de festivales y fiestas, por fin, después de 2 años de pandemia. Llevarás tu música hasta otros como Desalia de Ron Barceló y otros internacionales como Stars of Sounds en Suiza o Mysteryland en Holanda, entre otros. ¿Qué se va a encontrar el público? Energía. Al final voy a intentar llenar a la gente de energía y que se diviertan. También van a encontrar temas nuevos, temas de antes pero con mis versiones, un sonido diferente...

Tu último tema ‘I fall in love’ está dedicado a tu chico que también es artista, DJ Kryder. ¿Cómo surgió la idea de llevarlo a cabo? Pues mira, él me hizo un tema a mí el verano pasado. Él es inglés y escribe muy bien. Y este invierno le vi un poco de bajón mirándose al espejo y yo le dije “cada vez que te miro, me enamoro”, en inglés “every time I look you, I fall in love” porque no sabe español y pensé... “¡Qué bonito me ha quedado!” y entonces le hice la canción. Me puse a escribir, escribí la letra y como no lo veía tanto para pinchar, lo veía más comercial, lo firmé con Universal. Está hecho para ser un tema alegre.

El 29 de abril has lanzado tu propio sello discográfico ‘Come Closer Records’. ¿Cómo es emprender en este sector? Bueno, yo ahora estoy aprendiendo y lo hago a muy pequeña escala. Voy a sacar primero mi música por mi sello, porque quiero ver cómo la puedo manejar y cómo la distribuyó, y si funciona bien me quiero ver con otros artistas. También es una forma de intentar sacar mi sonido incondicionalmente.

Lo presentas con una nueva versión de ‘Bella Ciao’ cantada por una artista italiana, cuando la mayoría de versiones siempre son cantadas por hombre. ¿Por qué este tema? Es un tema que todo el mundo conoce y que a todo el mundo le encanta y quería hacer algo nuevo y con voz de mujer. Estoy muy orgullosa de esta canción, es muy chula. Además, es un tema que me encanta y porque siempre hago la música para el público. Esta canción, en cualquier de sus versiones provoca alegría además es un tema popular, que no tiene autor, o sea que lo podía usar y sacarlo como original. Pensé que quería hacerlo en un nuevo estilo enérgico, pero con una voz dulce de mujer y encontré una chica italiana que la verdad es que me gustó mucho.