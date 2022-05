Esta es la falda pareo de Zara con abalorios que suma centímetros de altura y cuesta menos de 40 euros

La cuenta atrás para el verano ha comenzado. Tanto si has hecho el cambio de armario como si no, seguramente hayas incorporado a tu guardarropa nuevas prendas de temporada con las que crear auténticos "lookazos" para la estación más calurosa del año, por no hablar de las piezas de baño que ya han llegado a los principales escaparates...

Hablando de escaparates, otra de las tendencias protagonistas de la temporada es, sin duda alguna, las faldas pareo. Este tipo de diseños que tanto triunfaron el pasado año, regresan este 2022 y apuntan a convertirse, una vez más, en las más deseadas por las amantes de la moda pero, ¿qué tienen las faldas pareo para que gusten tanto? Fácil. Son originales, veraniegas, fresquitas y de lo más favorecedoras, ya que sientan bien a todo tipo de cuerpos.

Tal y como pudimos ver en las colecciones de las principales firmas de moda el pasado año, estas faldas llegaban en todo tipo de cortes: tanto mini, como midi o largas y, como no podía ser de otra manera, este 2022 regresan en diseños de lo más originales. Entre las novedades de Zara hay una falda pareo que no solo llama la atención por ser bonita y original, sino que tiene el poder de crear un efecto de hacer parecer más alta a quien la lleva puesta, y ahora entenderás el porqué.

Se trata de una falda midi de tiro alto de color verde con aplicación de abalorios en cintura combinados a tono, un detalle que la hace todavía más original. Cuenta con cierre lateral con botón interior y lazadas en el mismo tejido que crean ese efecto pareo y un bajo asimétrico.

Falda pareo de Zara Cortesía de Zara

Gracias a su corte, tanto por el tiro alto como por la lazada, deja una abertura en la parte frontal-lateral que permite dejar al descubierto una de nuestras piernas y, por ello, crea ese efecto óptico de hacer parecer más alta a quien la lleva puesta.

Resulta un diseño ideal para llevar tanto con sandalia plana como de tacón, o incluso con 'cowboy boots' en primavera (para aquellas que no puedan esperar al verano para estrenarlas). La encontramos en todas las tallas (desde la XS a la XL) en la web de Zara por 39,95 euros y, ojo, porque apunta a ser uno de los 'best seller' de la firma.