10 planes románticos (o no) para disfrutar del mes de febrero sola, con amigas o en pareja

Enero se ha hecho eterno, eso es innegable. El primer mes del año, y tras las navidades, trae consigo su empinada 'cuesta' que no se hace nada llevadera. Ahora que ya ha pasado lo peor, llegamos al mes de febrero que, al contrario que su predecesor, será mucho más breve (y, sí, pasará 'volando). Sin embargo, si lo queremos hacer todavía más ameno, aquí hemos preparado una selección de 10 planes para disfrutar, a pesar de las bajas temperaturas. ¿Quién dijo que San Valentín era solo para disfrutar en pareja?

1. Madrid ES Moda

Arranca el mes de la moda en la capital. Madrid es Moda es una iniciativa organizada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) que da el pistoletazo de salida a la Semana de la Moda de Madrid con un llamativo evento urbano en el centro de la capital.

Será el próximo jueves 9 de febrero, a partir de las 10:15 horas, cuando la moda de autor y la danza se unirán en una potente coreografía interpretada por 20 bailarines del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma vestidos con prendas de diseñadores de Madrid es Moda y joyas de una mítica firma. Esta actuación comenzará en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y se moverá por la calle Alcalá para finalizar dentro de UNOde50 Art Gallery, donde del 10 al 15 de febrero se expondrá una selección de los looks protagonistas de la acción.

Cartel de Madrid es Moda, de febrero 2023 Cortesía

2. Un ritual de autocuidado

Un buen auto-regalo de San Valentín siempre es un tratamiento o una experiencia que podamos darnos a nosotras mismas. En este sentido, en el mercado encontramos cientos de propuestas que pueden ayudarnos a relajarnos y a sentirnos mejor. Nos lo merecemos, ¿o no?

En Enea Clínica, el centro de la 'influencer' Teresa Andrés, proponen distintas experiencias corporales que se pueden realizar tanto en pareja como en solitario. Uno de los más llamativos es el Ritual de Piedras Calientes, donde se utilizan piedras energéticas provenientes de la lava, conocidas como obsidianas. Ayuda a reducir el estrés, relajar los músculos y liberar la tensión a través de la terapia geotermal. Ideal para un momento de desconexión.

Interior de Enea Clínica Angel Luis Juste Foz

3. Un homenaje gastronómico con sabor a Málaga

En la calle Granada, 61 de Málaga se encuentra Balausta, en el Hotel Palacio Solecio. Allí este mes de febrero se puede disfrutar de un homenaje a la tradición y gastronomía malagueña en el que el producto local de la temporada es el protagonista. Destacan las recetas clásicas, sin olvidar las más vanguardistas creadas bajo el asesoramiento del chef José Carlos García. Además, hasta finales de mes, el restaurante celebra sus jornadas de trufa, con platos especiales fuera de carta como pichón madurado, lentejas beluga y trufa rallada; hígado de pato con risotto de setas y trufa rallada; rustido de alcachofas con chipirones, caldo de gallina y trufa; rustido de alcachofas con tofu, caldo de verduras tostadas y trufa; tarta de peras caliente con helado de leche merengada y trufa rallada.

Restaurante Balausta en Málaga Cortesía

4. Música en directo con toque romántico (y para solteras)

Este 14 de febrero, desde UMUsic Hotel Madrid (calle de la Paz 11) proponen dos jornadas de Speed Dating que tendrán lugar los próximos viernes 10 y 17 de febrero en horario de 18.00h a 20.00h. ¿En qué consisten exactamente? Son dos eventos de citas, en los que solteros y solteras podrán tener un auténtico 'match' y encontrar a su pareja ideal, al mismo tiempo que conocen gente nueva en un ambiente distendido, con picoteo y una copa o refresco. 'Love is in the air!'.

Vistas del 'rooftop' de UMusic Hotel Celia de Coca

5. 77 edición de la MBFW

Empieza la 77 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. En esta cita podremos disfrutar de un total de de 40 diseñadores que configuran el programa de desfiles. El evento se celebrará del 15 al 19 de febrero en IFEMA MADRID.

La primera jornada, del 15 de febrero, estará dedicada a los desfiles del programa OFF, que se presentarán en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid. Un día después, el jueves 16, el pabellón 14.1 del Recinto Ferial de IFEMA desplegará las pasarelas hasta el sábado 18. Finalmente, como cierre de la cita, el domingo 19 tendrá lugar la jornada dedicada a los diseñadores emergentes bajo el paraguas de Allianz EGO.

Esta 77 edición descubriremos los trabajos de diseñadores de renombre como Ágatha Ruiz de la Prada, Andrés Sardá, Paloma Suárez, Pedro del Hierro, Isabel Sanchís, Hannibal Laguna, Roberto Torretta, Teresa Helbig, Custo Barcelona, Lola Casademunt by Maite o Maya Hansen, que se reincorpora a Cibeles, entre muchos otros. Además, destaca la acción a cargo de L’Oréal Paris con Desfila tu valía.

Lola Casademunt by Maite. Primavera-verano 23 IMAXTREE

6. Un nuevo destino... en Calle 365

En la calle de Manuel Fernández y González del centro de Madrid, descubrimos un concepto versátil que sin duda no dejará indiferente a nadie. Se trata de Calle 365. Nada más llegar a la puerta, encontramos un cronómetro con una cuenta atrás de 365 días... ¿Qué nos querrá decir esto? Para entender el concepto nos remontamos al siglo XIX. Nuestra protagonista: Margarita Poblet, dueña de una famosa botillería de Madrid. Margarita está casada con Guillermo, el cual se ve obligado a huir de la ciudad por temas políticos y recorre todo el mundo. Cada 365 días, llega a una nueva ciudad, y le manda a Margarita un destilado propio del lugar, empezando por el Tequila, al ser la ciudad de México su primer destino. Ahora Guillermo el envía a Margarita un Whisky con curry que acaba de descubrir de la impresionante INDIA. El local ha sido de nuevo ambientado en base a esta temática y en su carta encontramos nuevos cócteles y aperitivos 'ad hoc' al nuevo destino, y todo ello al ritmo de la mejor música. ¡Merece la pena conocerlo! El precio medio por persona es de 25 euros.

CALLE 365 Mario Gómez

7. El 'pecado' de Sergio Rojas llega a Valladolid y Barcelona

El músico que llenó la Sala Copérnico de Madrid el pasado mes de noviembre vuelve a las andadas. Este 2023 Sergio Rojas lo ha arrancado con un gira denominada En mi coche, donde el artista viaja en solitario para llevar sus canciones más míticas a distintas ubicaciones con un acústico muy especial. En febrero cuenta con tres paradas muy especiales: en Valladolid (en Café Teatro) el día 11, en Nueva York (en The Bitter End) el día 19, y en Barcelona (en Harlem Jazz Club) el día 25. Las entradas están disponibles en Entradium.com. ¿Te lo vas a perder?

8. El relato artístico de Serena Maisto

La Central de Diseño (Paseo de la Chopera, 14) acoge del 14 de febrero al 3 de marzo (de martes a domingo) la exposición de Serena Maisto. "Un relato artístico en el que las obras de la artista suiza nos conducirán a un viaje que mezcla arte y emociones". La exposición forma parte del Programa GUEST de Arco y cuenta con el apoyo de la Embajada de Suiza en España.

9. El 'afterwork' que te mereces

Después de una larga jornada de trabajo también apetece tomarse un descanso y desconectar, ¿no? Si eres de las que le gustan los conocidos 'afterworks', esta propuesta es para ti. El bar de Rosewood Villa Magna (ubicado en P.º de la Castellana, 22, Madrid) celebra sus DJ Sessions, el plan perfecto para conocer la mejor coctelería de la ciudad en un ambiente atractivo y desenfadado. ¿Cuándo se puede disfrutar? Jueves, viernes y sábados, de 19.30h a 23.00h. ¡Apunta en la agenda!

Imagen del interior del bar de Rosewood Villamagna Madrid Cortesía

10. Beber el cóctel más antiguo del mundo en Barcelona

Curioso, ¿verdad? El 'Old Fashioned' es el cóctel más antiguo que podemos beber, y en Barcelona resulta haber un bar especializado en él. Hablamos de La Whiskería, un local que ha cautivado a sus visitantes, que no solo lo visitan para degustar sus excelentes whiskies, sino que también lo hacen atraídos por la fama de sus cócteles (como este). Con menos de 6 meses de vida, La Whiskería acaba de entrar en la prestigiosa lista Top Cocktail Bars de España y Portugal.

Asimismo, para este 14 de febrero el local ha organizado una experiencia mágica y divertida: una cata de whisky y chocolate que tendrá lugar el próximo día 14 de febrero, de 18.00 a 20.30 horas.

La Whiskeria Cortesía

