La belleza llega al Metaverso: el maquillaje y el peinado adquiere importancia en la autoexpresión de los avatares

La era digital no deja de sorprender. El metaverso es ese espacio virtual del que se habla a nivel mundial y que, aunque tiene defensores y detractores, cada vez cuenta con una comunidad más grande. En su interior, aunque resulta complicado de entender muchas veces, se puede disfrutar de situaciones reales o ficticias que nos lleva a disfrutar de nuevas experiencias que en el mundo real, aunque suene extraño, jamás viviremos de esa forma.

En el metaverso cada usuario tiene su personalidad y busca que sea afín (o lo más parecido posible) a la suya de la realidad. Y por supuesto, esto a nivel físico es algo que también se busca. Y en cualquier look, el pelo juega un papel fundamental. Por ello, desde L'Oréal Professionel, que fue la marca pionera en crear looks virtuales para avatares de juegos cruzados, ha lanzado el primero de una serie de peinados para que los usuarios consigan que su avatar sea más parecido a ellos.

Tanto en el mundo digital como el real, el cabello (o la ausencia de este) es un elemento imprescindible para la autoexpresión de la personalidad, reflejando desde nuestros gustos hasta nuestra ideología. En un contexto donde cada vez estamos más conectados gracias a internet, los avatares están comenzando a tener más importancia, ya no solo en los juegos en línea, también para, por ejemplo, reuniones virtuales de nuestro trabajo.

Para crear los diferentes looks, la firma de cosmética ha colaborado con el artista 3D Evan Rochette y Ready Player Me, líder mundial en avatares para múltiples aplicaciones. Actualmente, L'Oréal ya tiene disponibles cinco peinados texturizados para que los jugadores puedan expresarse como quieran, siendo compatibles con más de 4.000 juegos, plataformas y aplicaciones en todo el mundo.

Uno de los looks para disfrutar en el metaverso Cortesía

Por supuesto, el maquillaje también se ha convertido en algo esencial en la creación de los avatares, dejando salir a la luz nuestro lado más creativo sin los obstáculos que supone llevarlo en la vida real, ya sea por el género o porque el look se salga de los estilos más convencionales.

En esta situación, la firma de belleza Maybelline New York junto a Ready Player Me ofrece cinco looks de maquillaje en el metaverso para dar a todo el mundo la oportunidad de expresar sus looks de forma creativa en un contexto virtual.

"Los looks de maquillaje de Maybelline New York y los peinados de L’Oréal Professionnel son una increíble aportación a la plataforma de Ready Player Me", dijo Timmu Tõke, director general y cofundador de Ready Player Me. "No podríamos estar más emocionados de asociarnos con L’Oréal y llevar sus opciones de personalización de avatares a nuestro creador de avatares y a todas las aplicaciones y juegos compatibles con Ready Player Me, incluyendo Spatial, HiberWorld y VRChat".

Camille Kroely, Chief Metaverse Officer del Grupo L’Oréal, añade: "Esta asociación nos permite entender mejor el apetito por la belleza virtual entre los consumidores y elevar las experiencias de belleza. Con más de tres mil millones de jugadores en todo el mundo, nuestro enfoque es explorar nuevos códigos de belleza, al tiempo que hacemos la experiencia más accesible e inclusiva. A través de la creatividad, la tecnología y la experiencia en belleza de L’Oréal, pretendemos ofrecer un espacio de autoexpresión que refleje la diversidad de nuestro mundo más allá de lo 'físico'".

