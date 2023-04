Hay que prestar atención a las señales que nos ofrece el rostro, más allá de taparlas con maquillaje. De hecho, hay muchos signos como el acné, el aspecto cansado o la piel apagada que pueden indicar un problema común y no otros que en un principio pensamos. Tu piel te puede estar diciendo que le falta vitamina C, así que estate atenta a estas señales porque se trata de un nutriente muy importante que ayuda a reparar los tejidos y a lograr una piel más joven y luminosa.

Este antioxidante se encuentra en muchos alimentos, sobre todo en los cítricos y nuestro cuerpo por sí solo no puede producir vitamina C, es por eso que debemos incluirla en nuestra alimentación y, por qué no, en nuestros cosméticos, sobre todo en las cremas y sérums para nuestro rostro. Uno de los primeros síntomas es una piel apagada y cansada. La vitamina C nos ayuda a neutralizar los radicales libres que provocan el estrés oxidativo y a estimular el rostro para que recupere un aspecto joven. De la misma forma, combatiremos el envejecimiento prematuro.

Pérdida de volumen en la piel

A medida que pasan los años por nuestra piel se produce menos colágeno y, por tanto, la piel pierde volumen y firmeza. La vitamina C ayudar también a estimular la producción de colágeno para retrasar esa flacidez de la piel. Esto lo podemos solucionar, por ejemplo, con el sérum Pure Vitamin C10 de la marca Roche-Posay (¡ahora rebajado!), que corrige los signos de envejecimiento de la piel mejorando su calidad. Este sérum posee también neurosensina calmante y ácido salicílico, que incrementa la penetración de la vitamina C y potencia su eficacia. Todos estos ingredientes, formulados a un pH fisiológico, hacen de Pure Vitamin C10 un sérum antioxidante apto para las pieles sensibles.

Sérum vitamina C de La Roche Posay ahora con una oferta de casi el 20%. Druni

Acné y rosácea

Hay que apuntar que el acné y la rosácea no aparecen por falta de vitamina C, pero sí que puede ayudar a combatirlos. Las personas que se aplican a diario vitamina C reducen el enrojecimiento de la piel y los folículos pilosos. El anterior sérum es perfecto para esto y también el de la marca The Ordinary tan de moda ahora.

Al incluir esferas deshidratadas de ácido hialurónico en combinación con vitamina C, alisa visiblemente la superficie de la piel. Sephora

Piel deshidratada

La piel deshidratada también puede ser una consecuencia de la falta de vitamina C. Con ayuda de un sérum como el Sesderma podemos ayudar a hidrartar el rostro y conseguir una piel con más volumen, más tersa y luminosa.

Sérum Vit-C5 de la marca Sesderma Druni

Pero, esto no quiere decir que solo los sérum nos ayuden, de hecho, hay muchos cosméticos con vitamina C. Hay, incluso, una esponja para el maquillaje que posee este nutriente. La de la marca You Are The Princess, que con un 3% de vitamina C ayuda a atenuar las marcas de pigmentación, potencia la luminosidad y suavizar las líneas de expresión mientras te aplicas el maquillaje.

Esponja vitamina C de You Are The Princess. Primor

¡Y hasta una mascarilla para el rostro con vitamina C!

Mascarilla con vitamina C de la marca Pixi. Sephora

