El truco para no desperdiciar ni una gota de la crema solar que has usado este verano

¿Quién no se ha desesperado, en alguna ocasión, intentando exprimir la última gota de crema del verano para no dejar un bote recién abierto al final de las vacaciones? Aunque en realidad no debería importarte comprar otro porque, En España, los expertos recomiendan usas protección facial los 365 días del año, bien es cierto que si hablamos de crema solar para el resto del cuerpo, no te hace gracia. Al final, aunque si la guardas en perfectas condiciones no se estropea, es preferible estrenarla cuando se va a utilizar.

Por ello, hemos consultado a una de las fuentes de consejos útiles más recurridas por todos, junto con TikTok, Instagram. Si estás en este momento de crisis, de final de tus días de playa o piscina y tu crema favorita está en las últimas, este es el truco definitivo para exprimir hasta los restos más difíciles.

Cómo aprovechar al máximo tu crema (solar) favorita

En realidad, aprovechar tu bote de crema favorito es muy sencillo, solo necesitas unas tijeras que corten bien, eso sí. Nada más. Bueno, tener claro que después de realizar este truco no podrás sacar el bote de casa.

Coge las tijeras y corta la parte más pegada al borde inferior, nunca por medio. De esta forma, aprovecharás mucha más crema. Introduce el tapón de la crema en el orificio que acabas de realizar y apriétalo hasta el fondo. Empuja el tapón, cada vez que quieras utilizar el producto.

Tres pasos, sencillos, que harán aprovechar al máximo esa crema que tanto te gusta y que nunca quieres que se acabe.

