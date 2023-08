Georgina Rodríguez se enfunda en un vestido rojo muy sexy que potencia todavía más sus curvas

Georgina Rodríguez, a pesar de no haber podido pasar el verano en España, ha sido un apoyo imprescindible para su pareja, Cristiano Ronaldo, durante toda la temporada, y especialmente este fin de semana. Al-Nassr Football Club, el equipo del portugués, ha ganado el Campeonato de Clubes Árabes, siendo este su primer título desde que comenzó a jugar en Arabia Saudí.

La victoria se hizo con dos goles de Cristiano, por lo que Georgina y su familia tuvieron razones para celebrarlo, sin embargo, acabó con una lesión del máximo goleador que tuvo que ser asistido en camilla. Ante este traspié, Georgina no ha parado de mostrar su cariño hacia al futbolista, con una publicación de ella con su familia, disfrutando del tiempo juntos y del éxito de su pareja.

Para esta ocasión, la de Jaca ha escogido un look dentro de su estilo, con un vestido muy sexy en color rojo, ajustado y de corte midi con fruncidos y una flor en el lateral que lo hace más especial y realza la figura. En cuanto a complementos, le ha dado un toque con un fular rojo, en el mismo tono que el vestido, tacones altos de aguja en color negro y bolso del mismo color, con un pañuelo atado a juego con el vestido.

Esta vez ha optado por un 'beauty look' un poco más natural y ha ido con la melena suelta y lisa y un maquillaje con tonos suaves. Aun así, no podían faltar unas joyas especiales con las que siempre combina sus looks, en este caso, ha escogido el reloj rojo, un anillo con diamantes y zafiro y unos pendientes a conjunto con este brillo.

El look rojo de Georgina que puedes recrear con piezas de Pull&Bear

Los accesorios en el cuello han sido el complemento que más ha arrasado esta pasada temporada, para darle un punto 'chic' y elegante al look, que lo cambia por completo.

Georgina se ha unido a esta tendencia y en esta ocasión, no hemos podido averiguar de donde era su vestido, pero en Pull&Bear (17,99 € Ref. 393356) hay una opción muy similar que puedes completar con distintos accesorios. Con un fular como hace ella si puedes permitírtelo con las temperaturas de agosto o si no, con un collar de abalorios con el mismo efecto, como este también de Pull&Bear en color rosa (7,99 € Ref. 994307).

Vestido largo palabra de honor Pull&Bear.com

Collar de abalarios Pull&Bear.com

