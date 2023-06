Crema solar: ¿caduca? ¿Qué significa realmente que tenga FPS 50?

Fin del debate. Sí, cuando termines de leer este texto, no volverás a 'debatir' con nadie sobre: 1) si las cremas solares caducan y qué posibles efectos pueden provocar sobre la piel; y 2) qué significa FP50.

Porque si hay un acto reflejo que se repite, y mucho, la primera vez que vamos a tomar el sol, es recordar si todavía nos queda algún bote de protector, del pasado verano, para poder aprovecharlo. Después, ya empiezan los remordimientos, y las mismas preguntas de siempre: ¿estará caducado?, ¿provocará una reacción en mi piel?… Y, seguro que, alguna vez lo has aplicado, sin saber si habría consecuencias.

¿Las cremas solares abiertas caducan?

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, se exige que todos los protectores solares conserven su potencia original intacta durante, al menos, tres años. Es decir, siempre y cuando se mantenga sin abrir, podrías usar tu crema solar de un año para otro. Pero, ¿y si la hemos abierto? No pasa nada si está perfectamente conservada.

Según un estudio realizado por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), con una muestra de cinco marcas diferentes, los protectores solares no perdieron su textura, ni efectividad un año después, tras analizar su formulación en el laboratorio. Eso sí, para llevar a cabo la investigación, todas se guardaron bien cerradas en un armario

¿Cómo conservamos las cremas abiertas un año?

Para poder aprovechar el bote del verano pasado es importante que las hayas conservado adecuadamente. Desde la OCU, nos descubren cómo:

Protégelas del sol: mejor guárdalas dentro de un cajón o un armario. Consérvalas en un cuarto seco y fresco: nunca en el baño. Guárdalas donde la temperatura se mantenga estable, aproximadamente a unos 22 °C.

Importante: si al abrir el bote compruebas que la crema huele mal, tiene un aspecto raro (como otro color) o su textura es más líquida, no la uses. Es probable que no esté bien conservada, y haya perdido efectividad. En caso de duda, siempre es mejor que optes por comprar otro producto. Las consecuencias de utilizar una crema solar caducada no son agradables: quemaduras, manchas en la piel, etc.

En relación con esto, hablando de la mucha o poca efectividad de los protectores solares según su mantenimiento, surge otra cuestión sobre la que existen varios mitos: el significado de la sigla FPS.

Para evitar problemas en la piel es importante conocer qué es el Factor de Protección Solar que aparece en los botes de las cremas. Esencialmente, este valor es el tiempo al que la piel puede estar expuesta al sol sin quemarse. Pero claro, esto depende también del tipo de piel de cada persona. Según la clasificación ideada por Thomas B. Fitzpatric, dermatólogo de la Universidad de Harvard, existen 6 clases diferentes con base en su tonalidad, facilidad para quemarse y capacidad para broncearse. Es lo que se conoce como el fototipo.

Por ejemplo, las pieles más claras, de fototipo tipo I, pueden resistir al sol sin quemarse unos 10 minutos. Así pues, una crema con un factor de protección solar 30, multiplicará por 30 el tiempo que una persona con ese tipo de piel puede estar expuesta al sol.

