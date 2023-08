Toda la verdad sobre la celulitis, los mitos más extendidos y los remedios para reducirla

Hay quien se pasa media vida pensando en cómo acabar con la celulitis, esas marcas en su piel que les dan más de un dolor de cabeza. Y luego, están aquellas que abanderan el 'body positive' (esa corriente de quererse tal y como uno es) y muestran con orgullo su piel de naranja, como la modelo de talla grande Ashley Graham. Una tendencia que en España ha ido ganando terreno en los últimos años, en el momento en el que firmas como Zara o Mango han apostado por modelos 'curvy' para sus campañas.

Pero, ¿qué sucede con esa parte de la sociedad que quiere eliminar la celulitis de su vida y no sabe cómo? Se dejan parte de sus ahorros en productos milagro, tratamientos de belleza e incluso, algunas, se someten a complicadas operaciones, sin alcanzar el objetivo. Estamos hablando de que afecta al 98% de las occidentales, por delgadas que estén, ya que no es sinónimo de nada. Hay personas con celulitis que son muy delgadas y, por el contrario, otras con sobrepeso que no tienen ni una gota.

¿Cómo surge la celulitis?

La alteración del adipocito, célula que reside en la hipodermis —la capa más profunda de la piel— es la responsable de que se manifieste un problema que no es una enfermedad en sí, pero que preocupa a muchas. Los milagros para eliminarla no existen. Solo la liposucción —aspirar la grasa en quirófano— la elimina por completo en aquella zona en la que se practica.

Si quieres terminar con ella, lo mejor que puedes hacer es conocerla muy bien, así, por lo menos, conseguirás disimularla. Además, no todas son iguales, existen diferentes tipos según la textura del tejido: blandas, generalmente asociadas a flacidez o duras. Esto depende del estadio en el que se encuentre.

Celulitis incipiente (no se aprecia a simple vista).

(no se aprecia a simple vista). Celulitis moderada o avanzada (según se aprecien más o menos los hoyuelos).

(según se aprecien más o menos los hoyuelos). Celulitis encharcada o edematosa, si duele al tacto.

De las tres clasificaciones, la más difícil de eliminar es la encharcada, ya que cuanto más 'enquistada' esté en las fibras musculares, es más complicada de disolverla con aparatología, dieta o deporte.

¿Se puede prevenir la celulitis?

La modelo es una de las embajadoras de la corriente 'body positive'. @ashleygraham

Sí. Al final, se trata de mantener unos hábitos saludables y constantes siempre. La alimentación, el ejercicio continuo, la cosmetología local usada a diario y un tratamiento de choque, una vez al año, en un centro especializado de belleza, son la mejor receta para mantener los nódulos grasos a raya sin tener que recurrir a soluciones más drásticas.

Mitos: desmontamos las mentiras sobre la celulitis

La celulitis está relacionada con el sobrepeso. El 85% de las mujeres mayores de veinte años presenta algún tipo de celulitis. De hecho, la piel de naranja está más relacionada con la circulación sanguínea que con el peso, ya que una mala circulación impide la eliminación de líquido y de las sustancias tóxicas que toda célula genera diariamente. Aparece con la edad. La celulitis puede aparecer desde el momento en el que el cuerpo comienza a desarrollarse. Es decir, en la mayoría de los casos, la celulitis empieza a formarse cuando aumentan los niveles de estrógeno en la pubertad y es a partir de esa etapa cuando aparecen los primeros síntomas. Las cremas anticelulíticas no sirven para nada. Una cosa es que no hagan milagros por sí solas, y otra afirmar que su efecto es nulo. Es evidente que ayudan a disminuir la piel de naranja y su aspecto. Su uso ha de combinarse con ejercicio, una dieta sana, tratamientos en cabina y suplementación (sustancias nutricionales complementarias a la dieta). Además, hay que aplicarlas durante todo el año, al menos una vez al día. Solo aparece en las mujeres. Aunque en el caso de los hombres el porcentaje es muy inferior, se calcula que en torno a un 10% padece este problema, que aparece con más frecuencia en la zona del abdomen, la cintura y las piernas. La liposucción, la solución a la piel de naranja. Esta operación estética, que consiste en extraer quirúrgicamente el exceso de grasa de debajo de la piel, no acaba con el problema de la celulitis. En un primer momento, esta disminuirá, pero aparecerá de nuevo en cuanto vuelva a acumularse la grasa. De hecho, puede incluso hacer que la distribución de grasa sea más desigual, y al aspecto exterior de la celulitis aún peor.

Remedios para frenar las celulitis

Date masajes. Al contrario que las cremas, la aplicación de masajes sobre la piel (y otras técnicas como el láser), sí pueden reducir la aparición de la celulitis, y aunque sus resultados no son permanentes, sí son efectivos en el corto plazo. Existen numerosos tratamientos dermoestéticos para la celulitis, sin llegar a la cirugía, aunque económicos no son. Haz deporte. La práctica regular de ejercicio no puede hacer desaparecer la celulitis, pero en muchos casos puede sí prevenir su aparición y reducir su severidad. La celulitis se produce cuando las fibras conectivas presentes debajo de la piel se debilitan o pierden su elasticidad, y el estiramiento y fortalecimiento de esas áreas puede ayudar a reducir su severidad. Además, el ejercicio ayuda a quemar el exceso de grasas, lo que previene su acumulación. Aunque tengas celulitis, unos músculos firmes y bien tonificados tensan la piel y hacen que la celulitis sea menos visible. No podrás evitar su aparición, si suavizarla. La severidad de la celulitis es en parte hereditaria, y si tu madre o tu abuela la padecen es probable que tú también la tengas. Aunque es importante destacar que el factor genético no es tan decisivo, en la severidad de la celulitis, como la alimentación o el ejercicio. La alimentación afecta, y, mucho. Esa manida frase de "eres lo que comes", es una verdad como un templo. La alimentación por sí sola no va a determinar que tengas o no celulitis, pero una dieta equilibrada evita la aparición de inflamación y la acumulación de grasas, que a la larga acaban haciendo que la celulitis empeore. Además, es muy importante que te hidrates, beber al menos dos litros de agua al día. Llevar ropa demasiado ajustada, no ayuda. Algunas prendas, como unos 'skinny jeans', pueden propiciar la manifestación de estrías y celulitis, ya que evita una correcta eliminación de las toxinas sobrantes en el cuerpo.

Los expertos afirman que la celulitis no desaparece. Estamos ante un problema crónico; y por eso, es uno de los temas que más preocupan a las mujeres. Una vez que aparece, se queda para siempre, aunque ya hemos visto que con un cuidado diario se puede suavizar.

