Tendencias de maquillaje para lucir unos labios irresistibles en el Día Internacional del Beso (y siempre)

El 13 de abril se celebra cada año el Día Internacional del Beso, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró nada menos que 58 horas. Desde entonces, este día rivaliza con San Valentín por ser el más romántico del año.

Para celebrarlo, qué mejor que un buen pintalabios para dar un beso de película. Y es que la boca, más protagonista que nunca (especialmente tras el uso de las mascarillas), acapara las tendencias esta temporada, desde los labios 'glossy' hasta el efecto de boca mordida.

Para escoger el labial perfecto siguiendo nuestros gustos, Gisela Bosque, 'National Makeup Artist' de Sephora Collection, nos enseña las tendencias más punteras de labios para esta primavera y cómo conseguirlas.

Tendencias de labios

'Glossip lips'

Cómo hemos apuntado antes, los 'glossip lips' son la nueva obsesión de los fans de la tendencia Y2K. “En lugar de utilizar el brillo de labios a modo de barra -recubriendo los labios de lado a lado-, es mejor aplicarlo solo en el centro del labio inferior y luego frotar ambos entre sí. De este modo, se consigue el brillo perfecto y se evita que quede pegajoso”, aconseja la maquilladora.

Bronx and Banco. Otoño-Invierno 22/23 IMAXTREE

'Volume lips'

Los labios voluminosos están de moda y el maquillaje es la mejor forma de conseguirlo si no queremos ningún pinchacito. “Un 'tip' clásico, pero infalible y sencillo, es dibujar dos puntos a escasos milímetros de la comisura de la boca con un delineador - en el mismo tono que la barra de labios, ojo – y luego rellenar los labios con esta”, comenta Bosque. “Aunque si lo que se busca es un efecto de volumen instantáneo y duradero en un único paso, se puede emplear 'Lip Injection Maximum Plump', de Too Faced. ¡Un 'must' para la temporada!”, enfatiza la National Makeup Artist de Sephora.

Moschino. Primavera-Verano 19 IMAXTREE

Labios años 90

Las tendencias de los noventa han vuelto 'como una ola', como diría Rocío Jurado, y con ellas, los labios perfilados de color marrón. Si bien es una moda que nos horrorizó en su momento, se ha modernizado para que nos volvamos a enamorar de ella.

“La combinación de labio perfilado y barra de labios en tono marrón es la máxima expresión del maquillaje de los 90’s. Lo único a tener en cuenta en esta tendencia es que el perfilado de labios se haga evidente, pero siempre en la misma gama del labial”, señala la maquilladora de Sephora. “El tono 08 del nuevo labial 'Rouge Is Not My Name'' de Sephora Collection, es perfecto para emular a las modelos de los noventa”, termina.

Luar. Otoño-Invierno 19/20 IMAXTREE

Boca mordida

No hay nada más sexy que el efecto de labios recién besados. Por lo que si quieres dejar ganas de más, apúntate estos trucos de Gisela para conseguirlos: “Solo hay que aplicar un poco de labial en un tono rosa y difuminarlo con el dedo para, después, aplicar una pincelada de 'Benetint', de Benefit, en la zona central del labio y extenderlo ligeramente hacia fuera sin llegar a los bordes”, explica la experta de Sephora.

Zuhair Murad Alta Costura. Primavera-Verano 22 IMAXTREE

'Matte lips'

Aunque se esté apostando por bocas jugosas, las amantes del efecto mate estás de enhorabuena, ya que siguen siendo tendencia. Sin embargo, son los más difíciles de perfeccionar, por lo que debemos de seguir a rajatabla los consejos de la experta.

“El primer paso para conseguir unos labios mate perfectos -que necesitan una buena imprimación- es preparar los labios, por ejemplo, con 'Lip Sleeping Mask', de Laneige, una mascarilla de noche que los suaviza y potencia su hidratación”, apunta Gisela Bosque. “A pesar de que la barra de labios mate es altamente pigmentada, una forma de ayudar a que se mantenga todo el día, es aplicar polvos translúcidos sobre una capa de papel de tissue colocada sobre el labio. El resultado es realmente espectacular”, advierte Gisela Bosque.

“Corregir los errores cuando se está aplicando un labial mate no es fácil, por eso me parece fundamental utilizar la punta del aplicador para dibujar primero la zona del arco de Cupido”, finaliza la profesional de Sephora.

Tory Burch. Otoño-Invierno 22/23 IMAXTREE

8 pintalabios para dar un beso inolvidable

Una vez estudiada la teoría, llega la práctica. Para ello, hemos recogido varios de los mejores labiales con los que dar un beso inolvidable para que huella en la mejilla o donde tú quieras.