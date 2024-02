Este es el maquillaje que imita a las mujeres de España y se ha viralizado en TikTok

Desde que entraron las redes sociales en juego, las tendencias son más rápidas (y efímeras) que nunca. Lo que antes podía durar 10 años, ahora solo lo vemos un par de temporadas y eso solo si hablamos de moda, ya que en cuestión de maquillaje, todo va mucho más rápido, consiguiendo que algunos looks se acaben quemando a los pocos días por su extrema viralidad, como ha ocurrido con el 'mob wife'.

Ahora, después del 'tomato girl', el 'sugar plum fairy makeup', el 'latte makeup' y el 'clean look', llega uno que ha venido a destronar al eterno maquillaje francés: el 'spanish look'. Esta nueva tendencia, que se inspira en los tópicos de las mujeres españolas, ha llenado TikTok e Instagram de tutoriales con los que capturar esta belleza, en el que destacan unos labios rojos y voluminosos, la piel bronceada y unos ojos intensos.

Aunque muchas creadoras de contenido de nuestro país lo relacionan más con la moda flamenca, lo cierto es que este maquillaje no deja de levantar pasiones tanto dentro como fuera de España. Mujeres de todas partes del mundo se han lanzado a probar esta nueva moda, recogiendo el testigo del 'gazpacho look'.

Cómo conseguir el 'spanish look'

Aunque podemos encontrar maquillajes de diferentes niveles —desde unos labios rojos sencillos hasta un 'cut-crease' con doble delineador— el estilo que más triunfa es un ligero ahumado con un pintalabios potente y cejas marcadas.

Con sus más de 800.000 seguidores en Instagram y 700k en TikTok, la 'infleuncer' Alissa Holmes nos enseña una de las formas más fáciles y favorecedoras con la que conseguir el codiciado maquillaje español con un aire muy fresco y ligero, justo como nos gusta.

Una piel perfecta

Holmes, al igual que muchas de nosotras, en lugar de una base, se decanta por un protector solar con un toque de color. Este tipo de productos, además de protegernos del sol, ayudan a unificar el tono sin dejar una sensación incómoda en la piel.

Si buscamos fórmulas ligeras, una opción es el fotoprotector Fusion Water Color SPF 50 de Isdin, disponible en tres tonos diferentes según nuestro fototipo (claro, medio y oscuro), que deja en la piel un acabado sedoso sin residuo graso. Por otro lado, también contiene ácido hialurónico, que junto con el color, da un aspecto 'buena cara' al instante (23,95 €).

Protector solar con color de ISDIN ISDIN

Cutis besado por el sol

Con tanta luz y sol que tenemos, muchos nos asocian con un rostro bronceado, por lo que no hay ni un solo look que no utilice el 'bronzer' para darle algo más de calidez al cutis. A diferencia del contorno, este se pone en los puntos más altos de nuestra cara, como los pómulos, la nariz y la frente.

El Warm Wishes Effortless Bronzer Stick de Rare Beauty (25,99 €) se ha convertido en uno de los favoritos de las chicas que buscan una belleza natural. El acabado es un delicado efecto esculpido en las mejillas, los ojos y todo el rostro. Con su textura fluida y ligera, este bronceador en barra de crema se funde con la piel, devolviendo ese color tan bonito que teníamos en verano.

'Warm Wishes Effortless Bronzer Stick' de Rare Beauty. RARE BEAUTY

Una mirada felina

Si bien los labios son muy potentes en este maquillaje, la mirada también se lleva el protagonismo —y es lo que diferencia el maquillaje francés del español—, por lo que esta parte también la vamos a resaltar. En el caso de las cejas, si no las tenemos muy pobladas, primero las rellenamos un poco y luego las fijamos con un gel.

No obstante, el look de ojos es más complicado, ya que se requiere cierta técnica con el 'eyeliner'. Primero iluminamos el párpado con una sombra 'nude' algo más clara que nuestro tono de piel y después con una sombra negra y una brocha biselada, dibujamos una cola afilada y fina. El toque especial se lo damos con un lápiz negro con el que pintamos la línea de agua tanto superior como inferior y, por supuesto, no nos olvidamos de las pestañas.

Lo más importante es dar con un lápiz negro que sea 'waterproof' y aguante en una zona tan húmeda como el interior del ojo. Un ejemplo es el Crayon Contour Yeux 12h Waterproof de Sephora Collection (9,99 €). Además, al ser de larga duración, no se transfiere para un resultado de maquillaje que permanece intenso todo el día.

Crayon Contour Yeux 12h Waterproof de Sephora Sephora

Un buen labial rojo

Por supuesto, no pueden faltar unos buenos labios rojos que den dramatismo y profundidad al look. Lo podemos conseguir con un delineador y una barra de labios, pero si queremos que nos dure más tiempo, lo mejor es optar por formatos líquidos.

Un pintalabios que aguanta intacto las horas —incluso resistiendo a la comida— es el Le rouge duo ultra tenue de Chanel (48 €), el dúo perfecto para unos labios efecto espejo con aspecto jugoso durante todo el día gracias a una barra de labios líquida y un gloss transparente y confortable que resiste hasta 8 horas.

Pintalabios Le rouge duo ultra tenue de Chanel Chanel

