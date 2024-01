Cinco trucos infalibles para llevar labial rojo

El labial rojo es tan poderoso que cuenta con su propia teoría. Para unas, terapia diaria, para otras la manera de verse bien sin esfuerzo en una fecha especial. Sea como sea, conseguir unos labios rojos perfectos es algo que persiguen las mujeres desde que este color se pusiera de moda tras la "Gran Depresión" estadounidense en los años 30 y por ello ya tenemos algunos trucos infalibles para maquillarlos como expertas.

Cinco trucos infalibles para unos labios rojos perfectos

El primer truco para conseguir tus deseables labios rojos es prepararlos correctamente. Para ello huméctalos con anterioridad con un bálsamo hidratante, para conseguir una superficie suave sin heridas, y camufla su color rojizo natural con base o corrector para conseguir el lienzo perfecto. Esto va a ayudarte a prolongar la duración de tu rojo de labios, pero también a potenciar su color final.

Prepara tus labios con bálsamos hidratantes Spotlight Launchmetrics

Debes tener en cuenta que al pintar tus labios de rojo, cualquier rojez en tu rostro destacará aún más por lo que antes de pasar a maquillar tus labios asegúrate de trabajar la base con detenimiento. Después te podrás ocupar de devolver dimensión a tu cara al poner en práctica el segundo truco.

Resalta el acabado de tu labial rojo con un colorete en la misma gama cromática. Al haber camuflado posibles rojeces e imperfecciones, es posible que tu rostro luzca apagado y plano, para ello poner dimensión el 'blush' es tu mejor aliado y su tono debe ir en sintonía con el labial. No temas apostar por rojos o cerezas, si no tienes uno así en tu colección siempre puedes aplicar a toquecitos con el dedo el propio labial.

Cómo maquillar un labio rojo perfecto Spotlight Launchmetrics

Para llevar a cabo el tercer truco vas a necesitar hacerte con un lápiz del mismo tono, o algo más oscuro, que tu rojo final. Con él delinearás el contorno de tu labio y rellenarás hacia el centro cubriendo la superficie del mismo. Esto no solo va a ayudar a definir los bordes creando una boca más protagonista, también actuará de barrera para que el color final no se mueva de su sitio.

Perfilador de labios 'Suede Lip Liner' en tono Spicy de NYX NYX

El perfilador ideal será aquel que tenga una fórmula cremosa que deslice con facilidad por el contorno del labio pero que cuando seque se fije y tenga un acabado mate que permita aplicar sobre el mismo una barra o labial líquido. En el mercado puedes encontrar en cientos de tonos rojos que se adaptarán a tu labial y también un amplio abanico de precios, uno de los mejor valorados por las 'beauty lovers' es el lápiz de NYX por su formulación y su formato clásico que puedes afilar siempre que lo necesites para una mayor precisión. El tono 'Spicy' de la marca es un color rojo auténtico, uno de sus 'best sellers'. (Precio: 4,95 €).

Llegadas a este punto, el cuarto consejo experto es encontrar el rojo que más te favorezca. Una elección importante pues de ella va a depender que tu sonrisa se vea iluminada, más blanca y que el efecto "buena cara" se potencie.

Para ello debes saber que los labiales rojos presentan diferentes subtonos: neutros, fríos y cálidos. Los neutros, como su nombre indica son los tonos más puros que favorecen por igual a la mayoría de las pieles; en el caso de aquellos con subtono frío los identificarás porque tienden a azulado o morado y sentarán mejor a pieles claras o frías en su colorimetría mientras que todos los rojos de subtono cálido que tiran a los matices teja o anaranjados destacarán las sonrisas de las pieles más oscuras. Si estos últimos son los tuyos, debes llevar cuidado pues tus dientes podrían no verse tan luminosos y por ello será mejor optar por un neutro.

Labial retro matte en tono 'Ruby Woo' de MAC Cosmetics MAC Cosmetics

Si existe un tono universal de rojo de labios ese es el 'Ruby Woo' de MAC Cosmetics, por ello no podía faltar en esta recomendación de cinco trucos para unos labios rojos infalibles. Su fórmula mate es de larga duración, algo que no debes confundir con que sea fija, ya que no resiste a los roces (ni a los besos). Tenlo en cuenta. (Precio: 27 €).

Y aquí el truco final para unos labios rojos irresistibles: apuesta por fórmulas fijas y de larga duración a prueba de casi todo. Olvídate de retocar a lo largo del día y asegúrate de llevar el rojo siempre perfecto.

Labial líquido 'Super Stay' 24h tono 'Eternal Cherry' de Maybelline Primor

Para este cometido, mi favorito de todos los tiempos es el labial líquido 'Super Stay' 24h en el tono 'Eternal Cherry de Maybelline. Su aplicador permite seguir con precisión el contorno del labio, la fórmula una vez seca en tu labio es casi inamovible y su paso final permite hidratarlos sin que pierdas el color para que sea supercómodo llevarlos. (Precio: 8 €).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.