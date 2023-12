Así es el maquillaje clásico navideño de Mar Saura con labios rojos que recrearás sin esfuerzo

La población se divide entre las que aman y las que odian la realidad, pero también entre las que cenan con su familia en pijama y las que lo hacen vestidas con looks de noche dignos de alfombra roja. Para todas ellas, nuestras estrellas preferidas tienen la inspiración perfecta que parte del maquillaje más clásico de Navidad que recrearemos sin esfuerzo, como el de Mar Saura.

La modelo ha confiado en un maquillaje con ojos ahumados en tonos marrones, negro y dorado dando protagonismo a las pestañas e iluminando el párpado con un potente glitter; un labial rojo clásico que realza la sonrisa y una melena alborotada.

Para acompañar este clásico maquillaje de ojos ahumados y labios rojos, la modelo ha escogido un diseño de estética vintage y ecléctica en color rojo como el labial. Un vestido corto, palabra de honor y con espalda adornada por lazos de la firma española Boüret.

Recrea el maquillaje clásico navideño de Mar Saura

No sería Navidad si no hubiera brillo por todas partes en tu maquillaje y un labial rojo que destaque por sí mismo como confirma el resultón look de Mar Saura. ¿Quieres recrear su propuesta? Ficha estos dos productos de fácil aplicación y luce tu mejor cara sin esfuerzo.

"Glitter Fiber" de Sephora Sephora

Lo primero que necesitas es una sombra de glitter dorada como esta de Sephora que imita el brillo de las lentejuelas en el tono 'Glitter Fiber'. Solo tendrás que coger un poco de sombra con tu dedo anular y aplicarlo a toques sobre tu párpado móvil, dar protagonismo a tus pestañas con una máscara negra y continuar con el siguiente paso.

"Ruby Woo" de MAC Cosmetics MAC Cosmetics

Si hay un rojo de labios que a todas favorece, ese es el 'Ruby Woo' de MAC Cosmetics en su formato 'retro matte' para un acabado que contrasta con todo el brillo que llevarás en los ojos. Como truco para prolongar la duración, delinea el contorno de tu labio y rellénalo ligeramente con un lápiz del mismo tono antes de aplicar la barra per se.

Dos productos, un maquillaje para triunfar en estas fiestas navideñas sin esfuerzo alguno.

