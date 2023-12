Cómo conseguir un maquillaje perfecto para brillar esta Navidad

Si hay un momento del año en el que 'más es más' en lo que respecta al maquillaje es, sin duda, las Navidades. Una época en la que los tonos metalizados y el brillo consiguen reflejar la magia y la alegría de las fiestas en nuestro rostro. Ya sea para una cena familiar, un evento con amigos o con compañeros del trabajo, hay ciertos productos que no pueden faltarte para lograr un maquillaje perfecto que te haga brillar.

1. Preparación de la piel

Primer de Clarins para preparar la piel. Sephora

Antes de sumergirte en el mundo del maquillaje, es esencial preparar tu piel para que luzca radiante y saludable. Comienza limpiando tu rostro con un limpiador suave para eliminar impurezas. Luego, aplica una crema hidratante para proporcionarle a tu piel la humedad necesaria. Para lograr una base uniforme, utiliza un 'primer' que minimice los poros y suavice las líneas finas, como este de Clarins 'todo en uno'.

2. Base de maquillaje duradera

Base de maquillaje de larga duración de Make up for ever. Sephora

Elige una base de maquillaje de larga duración que se adapte a tu tipo de piel. Para un look fresco y natural, opta por una base ligera y de cobertura media. Asegúrate de difuminar bien el producto para evitar líneas visibles. Para aquellos que prefieren un acabado más glamuroso, las bases con efecto luminoso son ideales para resaltar el 'glow'. La base de maquillaje de larga duración de Make Up For Ever es todo lo que necesitas para que tu look aguante todo el día y la noche.

3. Iluminación estratégica y contorno

Base de maquillaje contouring de Charlotte Tilbury. Sephora

La iluminación es clave para conseguir un maquillaje radiante durante las festividades. Utiliza un iluminador en las áreas destacadas de tu rostro, como los pómulos, el puente de la nariz y el arco de Cupido. Un ligero toque de iluminador en el lagrimal de los ojos también abrirá tu mirada y añadirá un toque festivo. Por otro lado, opta por un tono más oscuro que el de tu base para hacer el contorno de la mandíbula con cosméticos como esta base contouring de Charlotte Tilbury.

4. Ojos deslumbrantes y con color

Esta paleta incluye 10 tonalidades efecto 'glitter' Lookfantastic

Los ojos son el foco de atención en cualquier maquillaje festivo. Opta por sombras de ojos en tonos dorados, plateados, rojos o verdes para dar un toque navideño a tu look. Atrévete con un delineado llamativo y unas pestañas postizas para lograr una mirada impactante. No te olvides de dar forma a tus cejas para enmarcar tus ojos de manera impecable. En este sentido, una de las formas más sencillas de brillar es a través de las sombras de ojos. Así, tener a mano una paleta de sombras glow como esta de Nyx es lo más aconsejable. Las posibilidades son infinitas.

5. Labios irresistibles

Este pintalabios está disponible en varios tonos. Primor

Los labios son el toque final que completa tu look navideño. Un pintalabios con acabado brillante, como el Glitterholic, de Catrice es la clave para conseguir un extra de brillo. Su alta pigmentación permite un acabado voluminoso y resistente, en el que hay pequeños puntos brillantes que añaden ese efecto 'glow' a los labios.

6. Sellado y fijación

Spray fijador de Urban Decay. Sephora

Una vez que hayas aplicado tu maquillaje, es crucial sellarlo para asegurar su duración durante toda la celebración. Utiliza un spray fijador para fijar el maquillaje en su lugar y evitar que se desvanezca con el paso del tiempo. Por ejemplo, este spray fijador de Urban Decay que te permitirá disfrutar sin preocuparte por los retoques constantes.

7. La magia de los pequeños detalles

A veces, son los detalles finos los que marcan la diferencia. Considera la posibilidad de agregar pequeños destellos de purpurina en puntos estratégicos de tu cuerpo, apostando por el aceite corporal Glow Edition Body Oil, de Freshly Cosmetics. Un iluminador natural con destellos dorados perfectos para la piel en estas fiestas. Su aplicación es sencilla y no mancha. Basta con agitar el envase para homogeneizar los ingredientes y las micas naturales para un acabado uniforme. Es recomendable extenderlo sobre la piel húmeda haciendo un masaje circular y esperar un par de minutos antes de vestirse.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.