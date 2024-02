Este es el corte de pelo que traslada la tendencia viral 'mob wife' a tu melena

La tendencia 'mob wife' ha llegado con fuerza a España. En redes sociales, podemos ver a multitud de 'celebrities' con esta tendencia, que se caracteriza por el uso de pieles, maquillaje llamativo con delineador oscuro, labiales 'nude', uñas acrílicas largas estilo francés y abundante joyería dorada. La imagen de una mujer poderosa, de la esposa de un mafioso. Esta tendencia sigue la misma línea en los peinados.

El 'look beauty' representa una actitud de confianza. Por lo tanto, no sorprende que un peinado con volumen sea el mejor amigo de esta tendencia. Más es más, pero con cuidado. No queremos ni un pelo fuera de su sitio.

Tendencia viral 'mob wife': los mejores peinados

Dolce & Gabanna S24, a la izqda.; Gabriela Hearst F24, a la drcha. Launchmetrics.

Aunque cada diseñador hace su propia reinterpretación de esta tendencia, muchos de ellos —como Dolce & Gabbana o Gabriela Hearst— han subido este estilo a las pasarelas.

Si algo caracteriza la tendencia 'mob wife' es un cabello con una onda grande y marcada, un pelo pulido, nada de efecto despeinado: todo en su sitio. Los moños elaborados también son bienvenidos.

"Esta tendencia recrea la estética de las esposas de la mafia de las películas y series de televisión de los años 60 y 70, y se caracteriza por peinados voluminosos, ondas glamurosas y audaces colores de cabello. Este estilo evoca una sensación de lujo y opulencia, al mismo tiempo que demuestra una actitud de indomabilidad y determinación", explica Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera.

Las protagonistas de 'Feud: Capote vs. The Swans' Cinemanía

Ya lo dice Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair: "El cabello rizado es perfecto para este estilo, porque tiene muchísima presencia y personalidad, justo lo que esta tendencia demanda".

Tanto si apuestas por ir con el pelo suelto, como por un moño o medio recogido, el volumen en la zona de la coronilla es necesario. ¿Tienes alguna duda de cómo puedes aplicar este estilo a tu día a día? La serie Feud: Capote vs. The Swans te da muchas pistas.

Calista Flockhart como Lee Radziwill en 'Feud: Capote vs. The Swans' Cinemanía

Esta serie llega cuando se cumplen 25 años del estreno de Los Soprano y 50 años después del estreno de la segunda parte de El Padrino. Vamos, que las estrellas se han alineado para que el estilo mafioso esté de moda esta temporada.

El estilista Justin Toves-Vincilione (@ahappyjustin) nos enseña en su perfil de Instagram cómo es el efecto de un cabello con ondas al auténtico estilo 'mob wife'.

Diferencias entre el estilo 'old money' y el 'mob wife'

¿En qué se diferencia del estilo 'old money'? Aunque son tendencias centradas en el lujo, el 'old money' —también llamado lujo silencioso— funciona bajo la premisa de una sutileza elegante. No destaca por la ostentación.

Por su parte, el estilo 'mob wife', no es precisamente discreto. Más es más. Que se note el poderío. Si la gente te mira por la calle, algo estás haciendo bien. El 'mob wife' es una actitud. Una mujer que pisa fuerte, a la que parece que todo le da igual, a no ser que le toques lo suyo. Entonces la cosa cambia. Así lo demuestra Juny (@junybreeze) en su perfil de Instagram.

¿Y qué pasa si tengo el pelo corto?

Si tienes el pelo corto, la tendencia 'mob wife' también sienta fenomenal con cortes 'bob'. El flequillo también es bienvenido: "Esta tendencia sienta muy bien junto a bobs y lobs, con acabados pulidos y las puntas estilizadas hacia dentro. Podemos acompañar el corte con un flequillo recto a la altura de las cejas", mantiene Charo García, directora de Ilitia Beauty & Science.

"Por su parte, la coloración también tiene mucho que aportar: rubios fríos y radiantes, rojos intensos o negros profundos añadirán el punto de intriga y misterio", sentencia.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.