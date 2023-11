El sorprendente cambio de look de Megan Fox: el color más atrevido con el corte más favorecedor

Las tendencias para este otoño-invierno en cuanto a color de pelo apuntan al rubio vainilla, cobrizo natural, caramelo y aquellos que llaman 'expensive'. Sin embargo, para las famosas que quieren cambiar de tono parece que, de todos ellos, solo existe uno: los rojos saturados. Dua Lipa y Aitana han cambiado su color habitual por este y ahora se le une una nueva 'celebrity' que ha caído rendida ante él.

En mayo, Megan Fox se despidió de su icónica melena oscura y apostó por un pelirrojo natural muy favorecedor. Sin embargo, para comenzar esta nueva etapa con la salida de su libro Los chicos guapos son venenosos, una recopilación de poemas escritos por ella, la actriz ha hecho borrón y cuenta nueva con su imagen.

Según las teorías que circulan en redes sociales, una mujer se tiñe de rojo cuando está pasando por una ruptura y, en esta ocasión, puede tener algo de fundamento. Con este libro, Fox planta cara a todos los hombres que la han infravalorado y denigrado a lo largo de los años, entrando en una era en la que por fin es libre.

Una nueva era, un nuevo look

"Estos poemas fueron escritos en un intento de extirpar la enfermedad que se había arraigado en mí a causa de mi silencio. He pasado toda mi vida guardando los secretos de los hombres, me duele el cuerpo de cargar con el peso de sus pecados. Mi libertad vive en estas páginas, y espero que mis palabras puedan inspirar a otros a recuperar su felicidad y su identidad usando su voz para iluminar lo que ha sido enterrado, pero no olvidado, en la oscuridad", cuenta la actriz.

Para esta etapa como autora, Megan se ha atrevido con un rojo intenso dejando parte de su raíz natural para evitar el temido 'efecto peluca', que le sienta realmente bien, ya que la artista tiene todas las características físicas necesarias para que este look tan arriesgado sea favorecedor, tal y como nos cuenta la estilista Charo García, directora de Ilitia Beauty & Science.

"Megan luce un rojo muy intenso, que denota una personalidad atrevida y que busca acaparar los focos. Es un color muy llamativo, que sienta bien en pieles claras y realza los ojos azules y verdes. No obstante, su mantenimiento no es nada sencillo, ya que el color se pierde con mucha rapidez. Para evitarlo, hay que ir refrescándolo con champús que contengan pigmentos rojos", añade la experta.

Sin embargo, no solo se ha quedado en un cambio de color, la actriz también le ha dicho adiós a la melena larga que ha estado a su lado siempre, apostando por primera vez por un 'bob' que enmarca su rostro.

'Bubble bob', uno de los cortes midi más versátiles

"El corte es un bob por debajo de la mandíbula. En concreto, es un 'bubble bob', que se caracteriza por sus forma redondeas y las puntas peinadas hacia dentro. Este estilo sienta bien en rostros alargados porque los armoniza y también suaviza las facciones muy marcadas, por ejemplo en el caso de rostros cuadrados".

El cambio de look de Megan Fox @meganfox/Instagram

En una de las imágenes, la artista lo acompaña de un flequillo postizo, donde nos muestra otra forma de estilizarlo más en tendencia, con un toque Y2K: "Megan también lo luce con un acabado más retro, con las puntas hacia fuera, flequillo despuntado y clips de mariposas. Esta opción es muy fresca, juvenil y original", finaliza Charo García.

