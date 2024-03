Las canas no tienen por qué ser un problema: Conoce la nueva técnica 'Ice blonde'

El pelo tiene un color característico en cada persona. El color lo da la melanina, la misma sustancia que hace que tengamos color en la piel. En el caso de las canas, aparecen por la pérdida progresiva de pigmento, hasta que se queda transparente, aunque que se ven blancas por un efecto óptico producido por la luz. Es algo natural, ya que la mera liberación de radicales libres locales por el continuo crecimiento de la raíz del pelo va dañando las células.

De ahí radica la enorme importancia de cuidarlas, como puede ser con el método 'Ice blonde', ya que pueden cambiar de color hacia unos tonos amarillentos de mucho peor aspecto. Lo que está claro es que su aparición se asocia a los primeros signos de edad, aunque lo que mucha gente no sabe en España es que también pueden aparecer incluso desde el nacimiento, y es que otro factor decisivo en la aparición de canas es la genética, de modo que pueden aparecer en mujeres jóvenes y que se cuidan mucho.

Pero aún hay más, porque también pueden estar asociarse a inflamaciones o incluso el estrés crónico o muy intenso. A todo ello hay que sumarle que el cabello cano tiene unas características especiales, esto es, es más fosco y algo más poroso. Por lo tanto, hay que cuidarlo igual que si estuviera un poco dañado o seco. Para ello, se recomienda lavarlo con champús con baja potencia limpiadora, o bajos en sulfatos, para que no lo resequen aún más.

¿Qué es el 'Ice blonde? La nueva técnica para camuflar las canas

El tinte rubio es una opción muy socorrida, no solo porque es un color favorecedor, sino porque es el que más disimula las canas, si es el efecto que deseamos. El 'Ice blonde' es un color que se caracteriza por ser un rubio casi blanco, alejado de todos los dorados, ya que cuenta con un tono frío y ceniza capaz de camuflar todas las canas y conseguir un efecto fresco y rejuvenecedor.

Ahora bien, ¿cómo conseguirlo? "La clave para que el rubio no cambie de textura ni de color no está tanto en el mantenimiento sino en la aplicación del color. Por eso, es fundamental acudir a un profesional experto", explica Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair. Además, la experta destaca que para que la textura no cambie, la decoloración debe realizarse a bajos volúmenes y dejarla actuar el tiempo adecuado para evitar sensibilizar en exceso la estructura interna del cabello.

"Lo ideal es usar decoloraciones con sistemas 'bonding' para fortalecer los puentes capilares. Si no es posible, tras la decoloración, aplicaremos un tratamiento que contenga fitoqueratina, proteína hidrolizada o aminoácidos para reforzar el cabello internamente". Otro punto a tener en cuenta es que existe el mito de que el cabello cano escupe los tintes. La realidad es que al ser un pelo diferente, necesita un cuidado diferente. De hecho, las canas no teñidas requieren cuidados, pero no se dañan tanto como si las teñimos.

"Para que no cambie el color, hay que hacer un buen diagnóstico previo para determinar la altura de color actual y la altura deseada, y cuantos procesos de decoloración serán necesarios para conseguirla, teniendo en cuenta que lo haremos a bajos volúmenes. Lo más importante es que, al finalizar, apliquemos un matizador adecuado, que solo tenga carga de pigmento pero no aclare. De esta forma, la dirección del tono debería mantenerse estable", explica Arias.

¿Cómo evitar que las canas se vuelven amarillas?



La contaminación, el calor o el mal uso de las planchas, así como el cloro de las piscinas, puede hacer que la cana se vuelva amarillenta. En este caso, la experta explica que lo ideal es acudir a un peluquero profesional para que vuelva a aplicar un matiz que corrija el tono.

Mujer con mechas rubia UNSPLASH

"Si no es posible, podemos usar un champú o mascarilla con pigmento violeta. En este caso, debemos tener en cuenta que estos productos contienen peróxido y pigmentos que abren la cutícula, por lo que sensibilizan mucho la estructura externa del cabello. Tras su uso, deberemos aplicar siempre acondicionadores con proteína hidrolizada para reforzar esa cutícula", sentencia la experta.

¿Cómo lavar el pelo canoso?

El paso a paso para el lavado es diferente según el tipo de cana y melena:

Si tienes el pelo con una tonalidad amarillenta , el champú lo pondremos en seco y lo dejaremos 10 minutos antes de aclararlo y aplicar la mascarilla.

, el champú lo pondremos en seco y lo dejaremos 10 minutos antes de aclararlo y aplicar la mascarilla. Si por el contrario, es un cabello sin esta tonalidad amarillenta, el champú de color puede aplicarse posteriormente.

Asimismo, el tiempo de aplicación dependerá de la cantidad de cana y las veces que nos lavamos el pelo. "Si, por ejemplo, te lavas el pelo diariamente, no hace falta dejar el champú en exposición. Si por contrario te lo lavas tres veces a la semana, puedes dejarlo en exposición durante cinco minutos. Y finalmente, si te lo lavas una vez a la semana, puedes dejarlo durante los diez minutos", detalla Alberto.

Finalmente, se debe tener cuidado en el momento de lavar el pelo y aplicar el producto sin friccionarlo. Para el experto, este paso es importantísimo y recomienda secar de manera natural y lavar con masajes.

