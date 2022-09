Paletas de maquillaje dedicadas a tus ex: Íñigo Onieva ya tiene la suya

El maquillaje siempre ha sido un mundo dedicado a la experimentación, la expresión y, sobre todo, a la diversión. Esta disciplina va más allá de corregir imperfecciones o vernos más favorecidas, se trata de sentirnos bien con nosotras mismas a través de las formas y los colores.

El maquillaje, sin duda, es sinónimo de belleza y de empoderamiento. Y aunque sentirse empoderada no entiende de momentos, lo cierto es que cuando nos rompen el 'cuore' lo necesitamos más que nunca, ¿o no?

Esta última semana de septiembre se ve salpicada por una ruptura muy mediática (bueno, dos). El país entero anda volcado en la infidelidad (recientemente reconocida) de Íñigo Onieva a Tamara Falcó. Por supuesto, todas aquellas que en alguna ocasión hayamos sufrido un desamor podemos empatizar e incluso sentir el dolor y la decepción que la Marquesa de Griñón está sintiendo en estos momentos, pero también sabemos qué es lo que ocurrirá a continuación, y es que de amor nadie se muere. Ya estamos listas para ver a la hija de Isabel Preysler resurgir de las cenizas.

Conscientes de todo esto, y del inmenso poder que tiene un buen 'make-up' para sentirnos bien, desde la firma cosmética Krash animan a las 'beauty lovers' a ponernos guapas en honor a nuestros ex. Y es que, ¿existe una mejor manera de decir "mira lo que te has perdido"? Creemos que no.

En un post de redes sociales la firma ha recordado una de sus colecciones más llamativas, que bajo el nombre de EyEXshadow presenta una línea de paletas de sombras personalizadas con los nombres de tus ex. Entre ellas encontramos desde la paleta de Pablo o Claudia hasta la de Marcos y Fran. ¿Y qué hay de nuevo en esta publicación? Pues que, efectivamente, el nombre de Íñigo aparece en la paleta de sombras fotografiada.

Tal y como explica a Mujer.es, Álvaro Vélez Medina, CEO y fundador de la firma, la idea de esta colección surgió en 2019 ,"mi ex-pareja acababa de dejarme y andaba muy bloqueado con la temática de nuestras primeras paletas de sombras. En una conversación con una de mis compañeras, le dije: "¿Te imaginas que le pongo el nombre de mi ex?", a lo que mi compañera me respondió: "Ya tienes temática". Los otros dos empleados de por entonces, dieron los nombres de sus EX para ser usados también en paletas, y entre todos nombramos los tonos con cosas que nos hicieron durante la relación". Cada detalle de las paletas tiene su significado: "Por ejemplo, en mi caso, en la paleta 'Jose' hay un tono llamado 'Sin etiquetas' porque era algo que constantemente me repetía aún llevando juntos más de un año. Es una forma super divertida de interactuar con los tonos y definitivamente algo con el que la gente se siente identificada".

La paleta de Íñigo

"El nuevo EX de España no se merecía otra cosa que una eyEXshadow Palette con su nombre", añaden desde la firma. Sin embargo, la realidad es que, de momento, esta paleta personalizada para el ex de Tamara no se ha hecho realidad. ¿Qué más tiene que hacer Íñigo para ganarse su propia paleta?

El nuevo EX de España se merecía una paleta❤️‍🩹 pic.twitter.com/IuNpRbOo0I — Krash Kosmetics (@krashkosmetics) September 27, 2022

Preguntamos al fundador de la firma porque nos pica la curiosidad, ¿cómo sería la paleta de Íñigo Onieva? "Considerando que es el EX de una celebridad muy beige, 100% la vemos nuestra paleta más nude, segura y conservadora. Quizás echaríamos algún 'glitter' o 'shimmer' divertido, porque nos hemos reído mucho con Tamara fuera y dentro de su 'reality', pero nada que pueda llamar demasiado la atención en el barrio Salamanca".

