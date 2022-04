Nyx por menos de 15 euros o cómo hacerte con los 'must' en maquillaje de esta primavera

La explosión de color y los diseños más atrevidos son los protagonistas indiscutibles de los maquillajes primaverales de este 2022, en una clara apuesta por la personalidad y la fuerza de quien se atreva a lucirlos. En el extremo opuesto, el efecto segunda piel también se impone como tendencia beauty ensalzando, de nuevo, el menos es más como regla de oro para triunfar. Decantarnos por una u otra dependerá del momento y del look escogido, pero, no cabe duda de que, para dar con el resultado perfecto en cualquier tendencia, necesitamos tener los mejores cosméticos en nuestro neceser.

Nyx es una de las marcas en las que más confiamos para este propósito: nos enamoran sus tonos en todos los cosméticos, nos encantan los acabados que ofrecen y nos dan soluciones para todas nuestras necesidades beauty. ¿Podemos pedirle algo más a una marca? No solo lo pensamos nosotras, ya que es una de las firmas más populares del mercado en lo que a maquillaje se refiere: ofrece precios accesibles para la mayoría a cambio de productos de calidad. Así que, si no la has probado, en 20deCompras insistimos para que te dejes cautivar por sus productos. Bajo estas líneas seleccionamos nuestros favoritos... ¡que puedes comprar en Amazon!

¡Al neceser!

Esta paleta de sombras de Nyx es la más vendida de Amazon, ¡y no nos extraña! Con los 16 tonos que no deben faltar en nuestro neceser esta primavera (mates, satinados y metalizados para adaptarse a nuestras exigencias), los pigmentos usados son universales (para destacar sobre todo tipo de piel) y de larga duración.

Elígela por... acumular más de 26.000 opiniones en Amazon, ¡quien la prueba, se enamora!

Paleta de sombra de ojos Ultimate, de Nyx. Amazon / 20deCompras

No hay lookazo de esta primavera que no vaya acompañado de un color de labios llamativo (¡y súper duradero!); y la gama de Soft Matte Lip Cream encaja a la perfección. ¿Por qué? Hay disponibles 33 tonos, siguen una fórmula hiperpigmentada e incluye un aplicador de precisión para conseguir el relleno perfecto en una sola pasada.

Elígelo por... su fórmula ligera: aunque es permanente, la sensación en los labios es suave.

El tono Istanbul de la gama Soft Matte Lip Cream. Amazon / 20deCompras

¡Ey! Un último consejo by Nyx: si quieres que el maquillaje te dure intacto todo el día, pero huyendo de la sensación acartonada, no olvides meter en tu carrito su fijador de acabado mate. Creemos que con destacar que acumula más de 54.000 valoraciones en el catálogo de Amazon, ya te lo estamos diciendo todo: ¡es un éxito asegurado!

