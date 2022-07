Nuestros iluminadores favoritos para el verano: ¡todo al 'glow' para lucir la piel jugosa con la que siempre has soñado!

El brillo de los rayos de sol de en las mañanas de playa o los que deja el atardecer sobre el horizonte. Ese matiz, en forma de rubor o tono bronceado, es el que nos encanta lucir en nuestro rostro en verano, puesto que no hay nada como una piel jugosa y llena de vitalidad para recordarnos que estamos en una época del año perfecta para brillar. Quienes tienen la suerte de pasar gran parte de la temporada entre olas y arena hacen buena gala de ello, pero, quien no, también puede conseguirlo a través del maquillaje. Y no tenemos por qué recurrir solo al glow más potente para los make ups festivaleros.

Los iluminadores se convierten en los cosméticos aliados para este propósito, puesto que son capaces de resaltar o esculpir nuestras facciones para apostar por ese glitter más natural. Esto, unido al tono bronceado (natural o con ayuda de ciertos aliados), nos permiten brillar con luz propia. Eso sí, como en todo lo relativo al maquillaje, el secreto para conseguir el mejor resultado está en aplicarlos de forma correcta y en encontrar las mejores propuestas. Bajo estas líneas seleccionamos nuestros favoritos para el verano... ¡desde 27 euros!

Nuestro ‘Top 3’

La apuesta de Freshly, ¡viene en ‘pack’! En colaboración con Laura Escanes, el kit de iluminación de la conocida marca española beauty y veggie tiene todo lo necesario para conseguir un cutis muy jugoso. Apostando por esta opción, conseguirás un look radiante y natural con el iluminador, de tono dorado suave, y potencia tu mirada con el bronce rosado de la sombra de ojos en crema.

Glowy Light Pack, de Freshly. Freshly Cosmetics

En barra, en tres tonos y de Lancôme. El Teint Idole Ultra Wear Stick posee una textura de polvo que funde a crema cuando entra en contacto con la piel que hace que sea fácil de aplicar y difuminar. Además, es de larga duración y está disponible en tres tonalidades para que escojamos la que mejor va con nuestro tono.

Teint Idole Ultra Wear Stick, de Lancôme. Primor

En polvo... ¡y con brillo de diamante! La apuesta de Fenty, el Diamond Bomb, tiene una fórmula única basada en polvo y gel, flexible, agradable al tacto, que se funde perfectamente en la piel. Con un brillo puro, también aporta un toque final y brillante que sublima todos los tonos y tipos de piel, tanto de la cara como del cuerpo.

Diamond Bomb All-Over, de Fenty. Sephora

