Qué tiene el aceite iluminador de Freshly para que su vuelta (¡con rebaja!) haya enloquecido a las usuarias

Una formula 100% natural en la que se combinan doce de los mejores aceites vegetales. Quizá aquí resida el éxito del aceite corporal del que pocas dejaron de hablar el pasado verano y que, por lo que parece, también va a ser protagonista este. O, quizá, en la inclusión de la mica para conseguir que nuestra piel brille como si el glow corriese por nuestras venas. Algo tendrá que ver, también sea dicho, el anuncio que ha hecho Freshly Cosmetics, artífice de este éxito, con el arranque de la primavera: su vuelta al catálogo viene acompañada de un descuento del 25%. ¿Ya sabes a qué cosmético nos referimos? Efectivamente: el Glow Edition Body Oil ya está aquí... ¡y más barato que nunca!

Claro que no solo de rebaja vive este producto: sus prestaciones se han ganado las atenciones recibidas (como ya ha ocurrido con otros famosos cosméticos de la marca), Este aceite corporal ilumina, en cada aplicación, la piel gracias a uso de micas (¡libres de microplásticos!) que aportan un brillo tan dorado como natural. También está pensado para nutrir en profundidad y mejorar la salud, pues apuesta por aceites de máxima calidad y rápida absorción; o para actuar como reductor y anticelulítico, incrementando la elasticidad y firmeza. Motivos de sobra para probarlo, si aún no lo conoces, o conseguirlo, ¡si ya has caído rendida a sus encantos!

El Glow Edition Body Oil consigue que nuestra piel brille de forma natural, por lo que puedes estar tranquila: no se usan ni purpurinas ni microplásticos en su composición. El efecto brillante y luminoso que consigue este aceite se obtiene a través de polvo de mica natural, un mineral del grupo de los silicatos que, en este caso, procede de fuentes controladas y rastreables de la India. Con los copos de este pétreo se producen pigmentos naturales de efecto perla que son los encargados de hacer que nuestra dermis resplandezca. Y este glow es, precisamente, uno de los motivos que más destacan las usuarias que ya lo han probado.

De aceites va la cosa...

Más allá del brillo, en Freshly Cosmetics tienen un trío de cosméticos cuya combinación nos permite lucir una piel radiante. Y te podemos decir que el secreto para lograrlo está en los aceites, puesto que el pack incluye el producto iluminador arriba mencionado, pero también el aceite corporal y el auto bronceador. Este match de productos, que también está rebajado un 25%, nos brinda una piel nutrida, con un tono de bronceado gradual y con brillo. ¿Qué más se le puede pedir a la piel para esta temporada?

Si prefieres ir poco a poco con los aceites, tienes disponible el pack Glow Up, que combina el aceite iluminador y el corporal, perfectos para lucir una piel irresistible. También puedes adquirir de forma individual este último o el autobronceador.

