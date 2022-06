¿Existe el 'glitter' corporal? Dónde encontrar al mejor precio la tendencia que más brilla este verano

El glitter body es la última moda más brillante este verano, podríamos decir que es una evolución del body painting, pero utilizando purpurina y cristalitos por el cuerpo (¡o rostro!). Y es que, en verano todo el mundo quiere brillar y lucir su piel bronceada y gracias a las playas, los festivales y las redes sociales esta moda está pegando fuerte. Desde el maquillaje a lo Euphoria hasta los aceites corporales con brilli, brilli de todos los colores. Lo mejor es que, aunque hace unos años estos cosméticos solo se utilizaban en el mundo artístico y pasarelas de moda, ahora se ve en la mayoría de festivales, fiestas y en el día a día como un complemento indispensable. Y, por eso, su precio es muy asequible (¡si sabes donde buscar!)

Si te ha gustado la idea y quieres empezar completando tu maquillaje con los hombros, pecho o brazos más brillantes, en 20deCompras hemos seleccionado los mejores glitter body del mercado (¡y los más económicos!). Cuando hayas controlado esta moda, quién sabe, quizás te lanzas hacia el glitterbum (una camiseta de manga corta hecha con purpurina, que te tape los pechos) o, incluso, hacia un culotte de glitter.

Si lo que quieres es lograr un efecto glow con destellos dorados y un brillo natural en todo tu cuerpo, gracias a micas naturales y sostenibles libres de microplástico, este aceite iluminador corporal de Freshly Cosmetics es lo que buscas. Su extraordinaria fórmula cien por cien natural la componen 12 de los mejores aceites vegetales (como el de marula virgen, babasú orgánico, jojoba, macadamia y chía virgen). Además, es ideal para afrontar la deshidratación, el envejecimiento de la piel, las cicatrices, estrías o, incluso, la piel atópica. Aprovecha su precio para conseguir una piel luminosa, tersa e hidratada con un brillo dorado para lucir un aspecto saludable y radiante este verano.

Iluminador corporal natural con destellos dorados. Freshly Cosmetics

¡Para todo tipo de diseños!

Sin embargo, si lo que quieres es innovar en diseños más personales y puntuales, lo primero que debes adquirir es una prebase para el glitter igual que necesitamos una para el maquillaje, para que los resultados sean mejores y para proteger la piel. Desde 20deCompras te recomendamos esta para cuerpo y cara de Primor (¡por menos de dos euros!). Sirve para que tus glitters y pigmentos sueltos se adhieran mejor a la piel.

Una prebase para cuerpo y rostro, para que tus glitters y pigmentos sueltos se adhieran mejor a la piel. Primor

Una vez que hayas usado esta prebase, pásate a la revolución de la purpurina. Nunca mejor dicho, ya que la marca Revolution tiene disponible en ocho colores y a mitad de precio glitter corporal para tus diseños más locos de este verano. Estos pigmentos sueltos están diseñados en tonos muy coloridos para dar un toque especial a cualquier look. Y, su pigmento es muy fino para aportar un brillo “extra intenso”, como asegura la firma.

Estos pigmentos sueltos están diseñados en tonos de lo más coloridos para dar un toque especial a cualquier look. Primor

'Brilli, brilli' Profesional

Face & Body Glitter de NYX Professional Makeup es un versátil maquillaje corporal de purpurina para rostro y cuerpo. Para brillar este verano como una estrella, de forma profesional, pero por solo 7 euros. Uno de los glitters con más calidad, sin duda, es este de Nyx.

Brilla como una estrella con sus tonos que van desde el ruby y morado al bronce y dorado. Druni

Por último, desde 20deCompras te aconsejamos que no dejes pasar uno de los maquillajes con purpurina con los colores más bonitos del mercado. Se trata del glitter de Make Up For Ever, la marca parisina que ha revolucionado el mundo del maquillaje en los últimos años. Sus tonalidades seguro que te encantan, pero no queda mucho stock en Sephora, así que no te demores.

El mejor de la marca parisina. Sephora

