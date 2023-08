Los secretos que Elsa Pataky le va a enseñar a su marido (y a todas las de 40) para parecer joven eternamente

Si como Chris Hemsworth acabas de cumplir tus cuarenta, ¡felicidades! Y no pongas cara de pánico como el actor, porque Elsa Pataky piensa compartir todos sus secretos de juventud para que, como ella, estéis en vuestro mejor momento sin importar las velas que soples el día de tu cumpleaños.

Los 40 de Chris Hemsworth

Cumplir años siempre es motivo de alegría, aunque llegar a algunas décadas pueda suponer una crisis existencial por los cambios a los que nos exponemos. Chris Hemsworth ha cumplido cuarenta años y su mujer, Elsa Pataky, le felicitaba bromeando sobre la cara de susto que se le había quedado al actor al entrar en esta nueva etapa de su vida. Ella, que le lleva siete años de ventaja, sabe qué hacer contra el paso de la edad.

¿El mejor regalo que podía hacerle la actriz a su marido por este cuarenta cumpleaños? Compartirle de primera manos los secretos de eterna juventud que pone en práctica cada día para verse en su mejor momento.

Elsa Pataky comparte con Chris Hemsworth y las mujeres de 40 sus secretos 'antiedad'

Los trucos de longevidad de Elsa Pataky son una herencia familiar, un legado que le ha dejado su abuela, y los comparte con el cumpleañero y recién estrenado en la década de los 40 Chris Hemsworth, así como con todas las mujeres que buscan verse en su mejor momento. Como dicen las redes, "los 40 son los nuevos 30".

Alimentación sana, productos naturales y cantidades conscientes. Nada como el ritmo que marca la naturaleza con sus productos, así como el refranero popular para lograr la juventud. Consumir frutas y verduras de temporada y aplicar la regla de desayunos fuertes, comidas medias y cenas suaves, para dar al cuerpo lo que necesita sin caer en excesos.

Vida activa. Mantener el cuerpo en movimiento es sinónimo de salud. Esto no implica que vayas todos los días al gimnasio si no tienes tiempo o no te gusta, la abuela de Elsa nunca pisó uno pero caminaba kilómetros y kilómetros al día. Ahí su secreto para mantener el corazón en marcha y un cuerpo joven, si es en pareja como hace el divertido matrimonio, aún mejor.

Menos carne y más legumbres. La ingesta reducida de carne se traduce en una menor carga de tus hígados y riñones a la hora de hacer la digestión. Para que no falten nutrientes esenciales ni proteínas, algo básico para mantener nuestros músculos en forma, añade a tu dieta legumbres. Estas son una gran fuente de proteína y están al alcance de todos.

¡Y disfrutar de cada año! Salud es sinónimo de disfrute, una vida llena de hábitos saludables también incluye el equilibrio de los "caprichos" o pequeños placeres como una copa de vino o algo de chocolate cuando apetece. Así lo hacen en la familia Pataky, y así lo harás tú para ser joven eternamente.

