Los accesorios de pelo que triunfan en Instagram para cuando no quieres peinarte

A veces, un pelo rebelde puede estropearnos el look. No siempre es fácil manejar el cabello, sobre todo cuando, durante la noche, ha cogido cierta forma. A la mañana siguiente es prácticamente imposible darle forma. En esos días en los que nuestro pelo no quiere colaborar es cuando buscamos soluciones rápidas y sencillas con las que salir del paso y resolver esa incómoda situación.

Las 'celebrities' e influencers son expertas en solucionar este tipo de situaciones, pues la mayoría tienen su cabello más que controlado y son capaces de salir airosas. ¿Sus trucos? Accesorios en tendencia que mantienen controlado el cabello y le dan un aspecto arreglado sin prácticamente nada de esfuerzo. Estos son algunos de los accesorios con los que puedes hacerte un peinado rápido.

Pinzas para un semi recogido

Las pinzas de pelo ya llevan unos meses siendo tendencia, y siguen siéndolo una temporada más. Así lo han sentenciado las prescriptoras de moda a través de sus redes sociales, añadiendo este accesorio en sus semi recogidos. Si aprendes a usarlas, las pinzas se convierten en el aliado perfecto para esos días en los que peinarse no suena nada bien.

Puedes hacerte con una de estas pinzas en prácticamente cualquier tienda o bazar. Eso sí, asegúrate de que sea lo suficientemente grande y resistente como para aguantar tu cabello. Esta pinza con diseño de leopardo es de Oysho.

Pinza para el pelo. PVP: 9,99 € Oysho

El regreso de las cintas del pelo

Ya hace unos años que no se llevaban, pero este año han vuelto y vivirán su mejor momento en los próximos meses. Las cintas y diademas para el pelo son el accesorio más cómodo de todos, y parece que las influencers y celebrities ya han empezado a incluirlo en sus peinados más sencillos. Un buen ejemplo es Ester Expósito, que se la ha puesto para recoger su pelo lacio hacia atrás.

Para copiar este look solo necesitas una de estas sencillas cintas elásticas, como esta de El Corte Inglés.

Cinta elástica de pelo en negro. PVP: 5,95 € El Corte Inglés

El pañuelo, un clásico

Los pañuelos son un accesorio que se lleva durante todo el año y son una de las soluciones más prácticas a un 'bad hair day', ya tengas una melena larga o un bob cortito. Puedes atártelo al mentón, a la nuca, usarlo con coletas, con un moño bajo o en una trenza. Las posibilidades son infinitas Da un toque clásico y arreglado a tu peinado sin necesidad de esforzarte más de dos minutos.

Hay miles de diseños preciosos, más o menos recargados, para decorar un pañuelo para el pelo. Este de color rosa y con ilustraciones de la naturaleza es de You Are The Princess y se puede comprar en Primor.

Pañuelo Eden de You Are The Princess. PVP: 9,95 € Primor

Un lazo, la tendencia más romántica

El complemento que nos recuerda a nuestra tierna infancia ahora es tendencia. Se trata de los lazos, cintas finas y delicadas que dan el toque más dulce a nuestro peinado. Lo hemos visto hasta la saciedad en Instagram estas Navidades y nos seguirán acompañando en los meses que vienen, ya sea con un semi recogido o como coletero en una cola, alta o baja.

Puedes hacer este accesorio tan romántico en tu propia casa, con una cinta del color que más te guste. Pero también puedes hacerte con uno como este, disponible en Primor.

Lazo negro, de You Are The Princess. PVP: 2,50 € Primor

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.