Todos los detalles del nuevo look de Laura Escanes, que confirma el color tendencia del otoño, contados por sus peluqueros

Año nuevo, vida nueva. O eso dicen. Sin embargo, para muchas de nosotras el año realmente empieza en septiembre y, por ello, ese famoso listado de propósitos lo hacemos de cara a los meses de después de verano, y es que, ¿para qué dejarlos para enero?

Parece que esta mentalidad de arrancar el 'nuevo curso escolar' con cambios y propósitos también es algo que marca a las 'celebrities' e 'influencers', como es el caso de Laura Escanes, que ha decidido empezar el mes de septiembre con un radical (y favorecedor) cambio de look.

La 'influencer' se ha atrevido con una nueva coloración que, sin duda, marcará tendencia el próximo otoño por sus tonalidades cálidas y anaranjadas. En concreto, Laura ha elegido un cobrizo dorado que, además, no daña el cabello, tal y como hemos podido saber en Mujer.es.

No es la primera vez que Laura Escanes apuesta por un drástico cambio de look, pues ya la vimos hace un año teñir su cabello de rubio a moreno, ¡y con un resultado espectacular! Este 2022 la creadora de contenido ha elegido una coloración más cálida que le sienta fenomenal a su tono de piel y a su color de ojos.

"Para empezar agosto de la mejor manera posible", aseguraba Laura en su perfil de Instagram, y la verdad es que no se nos ocurre mejor manera. Para este nuevo tinte, la 'influencer' asistió, como viene siendo costumbre, a Blondie Madrid, su salón de referencia. Desde Mujer.es hemos hablado con el centro para conocer las claves de este nuevo look de Laura.

Las claves del nuevo look de Laura Escanes

"Esta vez ha optado por un cobrizo dorado, un cambio de look muy natural y sin decoloración para no dañar el cabello. En cuanto al corte, no se tocó su corte recto para poder dejarlo crecer", aseguran desde Blondie Madrid. "El servicio que le realizamos ayer a Laura fue un tinte cobrizo dorado, un matiz dorado y el tratamiento de nutrición y reconstrucción 'Sublime 10·31' de la marca capilar vegana Goa Organics", añaden Ana Murillo y Sergio Ruiz, expertos del centro.

Por su parte, de cara a la decoloración, aseguran haber utilizado un tratamiento que matiza el cabello sin ingredientes derivados de origen animal y sin amoníaco, algo que sin duda agradece la salud del pelo.

¿Cuál es el mantenimiento del color?

Se trata de una coloración que, como puede ocurrir con cualquier otra, requiere cierto mantenimiento. Para ello, los expertos del centro de belleza recomiendan volver a matizarlo al cabo de un mes y repasar las raíces después de dos meses. No obstante, explican que "con un buen mantenimiento y cuidado en casa podemos prolongar la durabilidad del color", en este sentido recomiendan utilizar una mascarilla con pigmento cobrizo y sin sulfatos, así como no lavar el cabello en exceso y no utilizar agua muy caliente.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.