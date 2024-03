Freshly tiene el espray que desenreda, protege del calor y necesitamos para cuidar nuestro cabello

Quizás no lo hayas considerado, pero los enredos en el cabello están estrechamente relacionados con su nivel de sequedad. Es decir, a menos que una ráfaga de viento huracanado atraviese nuestra ciudad, la falta de hidratación es la responsable de esos molestos nudos que requieren más esfuerzo, tiempo y a veces lágrimas (confieso que también me he sentido así) para deshacerse de ellos de lo que estamos dispuestas a admitir. Es cierto que cada tipo de cabello es único y requiere productos específicos según sus necesidades, pero todos se benefician de una hidratación adecuada para combatir este problema y prevenir el frizz y las puntas abiertas.

Además de ser responsables con el uso de la mascarilla (ya sea a la hora de escoger la adecuada o del tiempo que hay que dejarla actuar), es recomendable tener a mano productos que eviten que al tirar el enredón rompamos la fibra capilar, algo que puede ocurrir tanto con la melena mojada como seca. ¿Nuestra recomendación? Tener siempre a mano un espray capilar con una fórmula adecuada (¡y lo más natural posible!) que aplicar en abundancia antes de pasarnos el cepillo; y este reparador de Freshly, el Hair Radiance Keratin, ¡tiene todo lo que necesitamos!

El espray hair Radiance Keratin de Freshly Cosmetics. Freshly Cosmetics

Al estar formulado sin sulfatos ni siliconas, este cosmético no añade sustancias perjudiciales a nuestro cabello y, a cambio, nos permite desenredarlo fácilmente (¡y sin tirones!) dejándolo sedoso. Al hidratarlo en profundidad con una sola aplicación, ofrece mejor manejabilidad de la melena, al tiempo que le aporta brillo y lo redensifica... ¡Sin apelmazarlo!

Las claves de este espray

Protege el cabello del calor y de agentes externos . Los rayos UV y las altas temperaturas capilares de herramientas que usamos como planchas o secadores pueden dañar nuestro cabello. Si aplicamos este espray con frecuencia minimizaremos estos daños.

. Los rayos UV y las altas temperaturas capilares de herramientas que usamos como planchas o secadores pueden dañar nuestro cabello. Si aplicamos este espray con frecuencia minimizaremos estos daños. Uso en seco y en húmedo. Para sacarle el máximo partido, desde Freshly Cosmetics recomiendan aplicarlo después de la ducha con el cabello húmedo, pero también se puede emplear en seco sin aclarado. Sea cual sea la modalidad escogida, el uso es el mismo: aplicar 3-4 pulsaciones a 30 y 40 centímetros de distancia del pelo.

Para sacarle el máximo partido, desde Freshly Cosmetics recomiendan aplicarlo después de la ducha con el cabello húmedo, pero también se puede emplear en seco sin aclarado. Sea cual sea la modalidad escogida, el uso es el mismo: aplicar 3-4 pulsaciones a 30 y 40 centímetros de distancia del pelo. Disponible en dos tamaños . Este cosmético está disponible tanto en formato 100 ml como en el Wow, que asciende a 200 ml, para que puedas establecer tu frecuencia de compra una vez lo hayas probado.

. Este cosmético está disponible tanto en formato 100 ml como en el Wow, que asciende a 200 ml, para que puedas establecer tu frecuencia de compra una vez lo hayas probado. Apto para todo tipo de cabellos. Si empleas tintes, productos de keratina o cualquier otro tratamiento, ¡no hay problema! Al estar elaborado con ingredientes naturales, no arrastran los pigmentos de color. Todo lo contrario: ayudan a que estos sean más duraderos.

Antes y después de usar el espray. Freshly Cosmetics

