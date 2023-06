El fijador de Nyx que hoy cuesta menos de 5 euros, el secreto de los expertos para mantener el maquillaje intacto

Tenemos que reconocerlo: cuando un cosmético nos enamora ya no puede faltar en nuestro neceser. Esto ha ocurrido con los voluminizadores de labios, unos productos que aumentan su grosor de forma natural y en tiempo récord. Aunque nuestra última adquisición ha sido el Hyaluronic Lip Volumiser, el nuevo gloss con efecto picante de Freshly, antes de este lanzamiento ya se había convertido en un must. Y si hay uno que no puede faltar ese es el fijador, cuya función es mantener el maquillaje intacto durante horas y darle una sensación de frescura en cualquier momento. El de Nyx, que hoy cuesta menos de 5 euros en Miravia gracias al descuento del 68% (¡te ahorras casi 10 euros en su compra!) es uno de los más populares y bajo estas líneas te contamos los motivos que le han llevado a convertirse en un imprescindible.

El espray Matte Finish de Nyx. Primor

Este fijador, como bien indica su nombre, ha sido formulado pensando en los maquillajes profesionales que deben durar perfectos durante horas. Así, es capaz de fijar todos los cosméticos que intervienen en el proceso, desde bases hasta coloretes sin olvidarnos de los iluminadores, unos de nuestros básicos del verano. Lo único con lo que tenemos que tener más cuidado es con la máscara de pestañas, puesto que, para soportar la textura de esta propuesta de Nyx, debe ser waterproof. De lo contrario recomendamos aplicar el fijador antes del rímel... ¡si no queremos echar a perder todo el maquillaje!

También nos encanta porque, además de mantener el maquillaje intacto durante horas, permite conseguir ese acabado mate que tanto nos gusta. A nosotras y a todas las beauty hunters que han arrasado en TikTok con el secreto para eliminar los brillos del rostro. Así, este espray es un aliado extra para alejar el brilli brilli del rostro y dejarlo para los festivales y los bikinis, donde tanto se lleva esta temporada. Igual que los roll on de piedra volcánica, el espray fijador de Nyx también ha conquistado las redes sociales dónde podemos ver a muchas usuarias verificar su funcionalidad.

Cómo aplicar el fijador de maquillaje

Claro que, además de dar con un buen fijador como el que te hemos acertado con descuento, hay que saber aplicarlo de forma correcta para asegurar los mejores resultados. Basta con rociarlo por el rostro durante unos segundos... ¡y listo! Eso sí, es recomendable que antes de usar agitemos el envase para asegurar que los ingredientes se homogeneizan y, después, aplicarlo desde aproximadamente unos 15 centímetros del rostro. Con ello conseguiremos que la totalidad del maquillaje quede fijado y asentado tras unos minutos.

