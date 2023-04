Falta de sueño, estrés, una alimentación poco equilibrada o una rutina de belleza ineficiente son algunos de los motivos que logran que las ojeras hagan acto de presencia. Sabemos que son naturales, pero su oscurecimiento nos hace parecer más cansadas y de peor estado anímico, por lo que no es de extrañar que algunos contornos de ojos arrasen entre las usuarias por sus avalados efectos en pocas aplicaciones.

Sin embargo, no todos los aliados contra las ojeras tienen forma de crema. Por un lado están los archiconocidos rodillos de jade, ideal para evitar las herramientas que incluyen hielo y aprovechar los beneficios del frío para mejorar su apariencia. Por otro, los parches cosméticos ricos en diferentes principios activos que condensan el medio plazo de la crema de contorno para lograr efectos instantáneos.

Cada vez son más las que aprecian esta propuesta para configurar rutinas exprés que apaguen el color de las ojeras y, no solo las disimulen, las traten. Por eso, nosotras nos hemos decantado por las almohadillas de hidratación que más reseñas tienen en Amazon, algo más de 5.000, y mejores valoraciones, tienen una nota de cuatro sobre cinco, pues no hay nada como la opinión de quienes las han probado para saber si funcionan.

Estos parches son ricos en colágeno y ácido hialurónico. Amazon

Estos parches para el contorno de los ojos tienen una destacada función hidratante y antiarrugas gracias a la pensada fórmula con la que están humedecidos: incluye colágeno y ácido hialurónico para alisar, aclarar y rellenar las ojeras más marcadas. Cabe destacar que, además de ser fáciles de usar, por menos de 13 euros nos llevamos 60 unidades para que podamos sacarle partido 30 veces y comprobar por nosotras mismas si encajan con nuestras expectativas.

Con colágeno y ácido hialurónico

Entre los muchos activos buenos para nuestro cutis, estos parches para disminuir las ojeras incluyen dos de los favoritos de la mayoría y que combinados aseguran resultados efectivos y visibles en pocas aplicaciones. El primero es el colágeno, un ingrediente importante que hay que incorporar a nuestra rutina de belleza para asegurar que mantenemos incólume el 50 - 70 % que hay en nuestra piel y que esta mantiene la firmeza. El segundo es el ácido hialurónico, un activo que rejuvenece la piel gracias a su poder superhidratante, capaz de mantener hasta 1000 veces su peso molecular en agua.

