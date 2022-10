Colágeno, ¿por qué es importante y cuándo incorporarlo a la rutina de belleza?

¿Está presente el colágeno en tu rutina de belleza diaria? Por lo general, solemos empezar a fijarnos en cremas ricas en colágeno cuando nuestra piel ya ha perdido firmeza. Esto puede ocurrir en la menopausia, por ejemplo, ya que el déficit de estrógenos acelera su envejecimiento, según afirman en Alteraciones dermatológicas en la menopausia.

No obstante, es cierto que siempre es interesante apostar por la prevención. Antes de que aparezcan las primeras arrugas conviene tomar medidas para reducir las marcas de expresión, por ejemplo. El objetivo es ralentizar esas consecuencias que tiene la edad en nuestra piel. Por eso, el colágeno es una proteína que necesitamos y crucial en tu rutina facial.

¿Por qué es importante el colágeno?

El colágeno es importante porque representa el 25 % de la proteína total de nuestro cuerpo y el porcentaje destinado a la piel es de un 50 - 70 %. Hay que evitar que esta cifra descienda.

Pero ¿qué hace el colágeno en nuestra piel? Si la consecuencia de su pérdida es la falta de firmeza, su función es mantener unidos los tejidos que forman nuestra dermis, además de velar por su hidratación. Pero, esto no es todo. El colágeno también contribuye a ese cutis firme y terso que tanto deseamos cuando los años empiezan a sumar.

¿Cuándo incorporar el colágeno a la rutina de belleza?

Sería muy interesante incorporar el colágeno a nuestra rutina de belleza a partir de los 30 años. Es aquí cuando se comienza a notar, ya que realmente, la pérdida se produce antes, en torno a los 25 años. Pero, es a los 30 cuando esa falta de firmeza empieza a hacerse evidente. Obviamente, no es tan acusada como a los 40-50, pero algo cambia.

La pérdida de colágeno en estas edades es de un 1 % anual. Además, cuando nos encontramos ya cerca de los 40 años, si no hemos cuidado la piel, las consecuencias serán evidentes: falta de firmeza, arrugas, sequedad... La situación se complica cuando llega la menopausia, por tanto, si tienes 30 años, no esperes más para usar el colágeno en tu rutina.

Colágeno en crema, sérum, suplementos... ¿qué elijo?

Cuidar lo que comemos es esencial para que la salud de nuestro organismo se refleje en nuestra piel. Pero, en ocasiones, esto no es suficiente. La edad no perdona y hay que ayudar a nuestro cutis a mantenerse joven el mayor tiempo posible. ¡Nos lo merecemos!

Un sérum rico en colágeno es la mejor opción a los 30 años, ya que este es un elemento que suele estar ausente en edades tempranas. Pero, en este momento necesitamos un extra de hidratación, un producto concentrado que combinado con la crema diaria potencie sus efectos.

A partir de los 40, ya no solo el sérum será importante, también una crema con colágeno. Nos estamos acercando a la edad en la que nuestro cuerpo dejará de producir el colágeno suficiente (no llegará a ese 50 % mínimo) y, aunque ahora solo desciende un 1 % cada año, si no cuidamos nuestra piel las consecuencias serán evidentes a corto plazo.

Asimismo, hay mascarillas que aplicar en el rostro ricas en colágeno. Una oportunidad de mimarnos dos veces al mes para ofrecerle a nuestro cutis un extra de esta proteína. Pero, la suplementación también puede ser interesante a partir de los 40 años. Sin embargo, te recomendamos que antes hables de esto con tu médico.

La falta de firmeza y elasticidad pueden agobiarte, pero si cuidas tu piel no tendrás ningún problema. Es verdad que la genética importa, así como los buenos hábitos (fumar no ayuda). Pero, si eres constante en la aplicación de tus cremas y sérums, los resultados serán positivos.

¿Te gustaría saber más sobre otros consejos para cuidar tu piel y que esta esté sana y bonita?