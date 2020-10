Ácido hialurónico, el activo que rejuvenece la piel y ralentiza el envejecimiento

Una de las últimas tendencias en belleza es sin duda el ácido hialurónico. Multitud de cremas y sérums faciales lo incluyen entre sus ingredientes, y es que se trata de uno de los activos más efectivos en la lucha contra el envejecimiento.

Esta molécula se encuentra naturalmente en el organismo y juega un papel muy importante en el mantenimiento de la hidratación y la elasticidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, nuestro cuerpo no consigue sintetizarlo lo suficiente para compensar su deterioro natural, por lo que comienzan a aparecer las arrugas.

Para compensar esta pérdida, muchos cosméticos antiedad han decidido incluir ácido hialurónico en sus productos, pero no solo pueden beneficiarse de él las pieles maduras, ya que sus propiedades son muchas.

Este activo es un gran hidratante, ya que puede mantener hasta 1000 veces su peso molecular en agua. También previene y reduce la apariencia de las líneas de expresión y arrugas, aporta firmeza y elasticidad a la piel, promueve la creación del colágeno y la elastina que la sostienen y facilita la reparación celular, por lo que es perfecto para cualquier tipo de piel.

En las pieles que todavía no presentan signos de envejecimiento ayuda a frenar su aparición, ya que la hidratación es uno de los mayores enemigos de las arrugas.

En el mercado podemos encontrar de bajo y alto peso molecular. El ácido hialurónico de bajo peso molecular es capaz de penetrar en las capas más profundas de la piel, favoreciendo así la reducción de arrugas desde dentro. Al ser tan pequeño es perfecto para retener el agua en el centro de la célula y mantener hidratada la piel.

Al no ser fotosensible, como la vitamina C o el retinol, no hay ningún problema en introducirlo en nuestra rutina en cualquier momento del día. De hecho, resulta muy beneficioso aplicarlo en verano después de tomar el sol o haber estado expuesto a él.