Aunque muchas hemos crecido con la idea de que hasta los 25 o 30 años no era necesario incluirla en nuestra rutina, la crema específica para el contorno de ojos es una de las aliadas ineludibles en las sesiones de belleza: no hay edad recomendarla para aplicarla, porque ¡cuanto antes, mejor! Para empezar, no hay que perder de vista que la piel de esta zona es hasta cinco veces más fina y sensible que la del resto del rostro siendo una de las primeras en acusar los signos del cansancio (¡sí, ojeras y bolsas!), el estrés o la edad. Además, al estar en constante movimiento por el parpadeo y los gestos de expresión sufre las tensiones del día que sumadas a los factores ambientales ocasionan su envejecimiento prematuro.

Incorporar este cosmético, no es una opción; aunque sí la elección que hacemos (textura, ingredientes, marca, precio...), abriendo ante nosotras un abanico de posibilidades que tiene a asfixiarnos. Nosotras somos fieles, cuando se trata de descartar productos o escoger el definitivo, de utilizar los comentarios de las usuarias que ya los han probado como guía; lo que nos ha llevado hasta la crema reparadora para el contorno de los ojos de Cerave que en Amazon acumula más de 19.500 valoraciones... ¡y actualmente está sin stock disponible!

Todo apunta que el éxito que ha cosechado en la web del gigante de las compras online (¡4,3 de nota media!) ha causado que, a fecha de la redacción de esta noticia, esté sin existencias. Un éxito en ventas que debe, no obstante, agradecerse a la formulación y a los buenos resultados: está testada bajo control oftalmológico y no contiene perfume, por lo que es apta para pieles sensibles; su fórmula incluye tres ceramidas esenciales, ácido hialurónico y glicerina; y reduce visiblemente las bolsas y ojeras gracias a los extractos de plantas marinas. Pero, si queremos comprobar si también cuadra con nuestra rutina, ¿dónde debemos comprar la crema reparadora para el contorno de los ojos de Cerave?

Dónde comprar el contorno de ojos de Ceravé

Aunque es en Amazon donde este cosmético acumula casi 20.000 valoraciones, en el gigante del comercio online solo se puede adquirir actualmente a través de terceros con precios que oscilan entre los 13 euros y los 18, sin tener en cuenta los posibles gastos de entrega de cada distribuidor. ¡Pero que no cunda el pánico! El contorno de ojos de Ceravé está a la venta en otros ecommerce, como en Primor, donde podemos adquirirlo por 10,51 euros, gracias a una rebaja del 18%. El mismo precio tiene el producto en Atida Mifarma donde, en esta ocasión, podemos encontrarlo con un descuento del 16% respecto a su precio habitual. Otros comercios en los que encontramos esta crema reparadora son El Corte Inglés, con un precio de venta de 12,55 euros, en Miravia por 11,28 y en Druni, por 11,95.

Cómo aplicar el contorno

Para conseguir los mejores efectos que aporta este cosmético, debemos incluirlo en nuestras rutinas diarias diurnas y nocturnas con lo que conseguiremos una hidratación constante de la zona que evite las bolsas y las ojeras marcadas. Al estar diseñado con una formulación específica para esta zona delicada del rostro, hay que reservarlo exclusivamente para ella. Basta con aplicar una pequeña cantidad de crema, similar a grano de arroz y extenderla dando pequeños toquecitos por al área, incluida las patas de gallo. También hay quienes aprovechan este cosmético para realizar un masaje con algún roll-on específico o un tratamiento frío que ofrezca más beneficios a la piel.

No es aconsejable arrastrar la crema por la piel si queremos evitar la aparición de arrugas y debemos hacerlo siempre después de haber eliminado los restos de maquillaje y suciedad del rostro, el primer paso de cualquier rutina beauty. Bien optemos por una doble limpieza o por el toner wash method, después aplicaremos el contorno para que, además, actúe como una barrera en la que no penetren otros cosméticos para el rostro.

