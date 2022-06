En 20 colores y formato lápiz, la sombra de ojos crema que ya has visto en Instagram (¡y necesitas!)

El maquillaje de ojos sin color, ¡este verano no se entiende! Ya lo avanzaron las pasarelas internacionales (y nosotras tomamos buena nota de todas las tendencias); y ahora, por fin, llega el momento de lucirlas. Del doble eyeliner al floating liner, no hay una sola apuesta que no nos haya encantado, aunque, si se trata de confesar, ¡sentimos debilidad absoluta por las sombras en bloque! Es una apuesta arriesgada, sí; pero realza la mirada, completa en pocos minutos cualquier look y, además, nos ayuda a huir de la monotonía de los tonos empolvados y tierra que tanta seguridad nos dan. Eso sí, para lograrlo, además de unas cuantas horas delante del espejo para ensayar el trazo, requiere de herramientas de calidad.

Y no solo nos referimos a los pinceles adecuados, también a las sombras que vamos a utilizar para que pigmenten con intensidad y duren sin subirse al párpado (¡o bajarse a la ojera!). Las opciones son muchas y variadas, en lo que se refiere a la calidad y el presupuesto, pero nosotras, como tantas otras, no hemos podido resistir caer en la tentación de la apuesta de 3ina Make Up: una apuesta en barra muy cremosa, disponible en 20 tonos, waterproof y por solo 13 euros si la compras en Primor.

Si por algo nos ha conquistado esta propuesta (a nosotras... ¡y a los beauty addicts!) ha sido por su fácil aplicación, lo que nos permite conseguir un make up increíble en cuestión de segundos. Esta característica también nos ayuda a experimentar con algunas de las tendencias para esta temporada y a atrevernos a crear y a lucir diseños con los que nuestros ojos acaparen toda la atención. Podemos escoger, además, entre tonos mates, brillantes y hasta metálicos para tener siempre a mano el color adecuado para cada look. Y en cuanto a su duración, ¡es otro de los aspectos que te va a terminar de convencer! Infalible durante 24 horas y con una fórmula cremosa que se asienta en el momento y que es waterproof para resistir a todos tus planes estivales.

Así puedes lucirlo

La gran ventaja de esta propuesta es que nos permite conseguir crear diseños de lo más variados con un único producto. Desde los más clásicos, para rellenar solo una parte del párpado hasta los más atrevidos como los que remarcan solo ciertas zonas del párpado o los que apuestan por figuras geométricas en el rostro. Si necesitamos inspiración, con cada color que seleccionamos en la página del producto en Primor nos muestran una posibilidad para sacarle el máximo partido a esta sombra de ojos en crema.

Algunos ejemplos de cómo sacarle partido a estas sombras en lápiz. Primor/20deCompras

