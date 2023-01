'Butterfly cut': el corte de pelo de Clara Chía es el que más triunfará en 2023

El nombre de Clara Chía no ha dejado de sonar en los últimos meses. La nueva pareja de Piqué, tras su separación de Shakira, está en boca de todos. La joven catalana es una mujer que, aunque no se deja ver demasiado en la escena pública, todo el país está deseando conocer de verdad, ¿o no?

Tras el lanzamiento de la Music Session #53 de Shakira y Bizarrap, que ya es la canción más escuchada del momento, y después de la consecuente 'batalla' de egos y múltiples venganzas que se han originado entre Piqué y la colombiana, el mundo entero no habla de otra cosa.

Esta semana arrancó con el gesto de Shakira asomándose al balcón de su casa de Barcelona luciendo una sudadera con el mensaje 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', que pertenece a su última canción con Bizarrap. Y, por supuesto, como era de esperar, el exfutbolista no se ha quedado quieto... Por ello, esta vez ha decidido sorprender en su perfil de Instagram compartiendo su primera foto 'oficial' en redes con Clara Chía, su nueva novia (tras los rumores de infidelidad).

A lo largo de los últimos meses hemos podido ver algunas fotografías de 'paparazzi' de Clara Chía sin demasiado detalle. La primera imagen en salir en prensa de la catalana fue la que aparecía junto a Piqué de camino a una boda y que publicó la revista ¡Hola!. Para la ocasión lució un vestido de Missoni, con estampado de rayas verticales multicolor. Un diseño de firma de lujo que llevó con mucho estilo; sin embargo, su cabello fue de lo más criticado de la joven.

Para el evento, Clara llevó el pelo suelto con raya en medio y alisado, aunque no convenció del todo a los expertos capilares. Sin embargo, en el 'selfie' que ha compartido Gerard Piqué en su Instagram la reacción ha sido totalmente distinta por parte del público.

En la imagen vemos al catalán y a Clara sentados en la mesa de un restaurante. En esta instantánea también se puede apreciar que la joven ha apostado por un cambio de look de lo más favorecedor y que confirmamos que marcará tendencia este 2023.

Clara Chía presume de una melena larga retocada con 'baby lights' rubios muy naturales que aportan luz a su rostro y con un nuevo corte de pelo: el 'butterfly cut' (o 'corte mariposa') al que se han apuntado otras 'celebs' de la talla de Jennifer Lopez.

Se trata de un corte de pelo con capas marcadas, especialmente en la parte delantera, lo que aporta volumen y movimiento al cabello. Además, Chía lo lleva peinado con ondas sutiles muy naturales. Una de las principales ventajas de este look es que sienta bien a todos los rostros, ya sean alargados, cuadrados, redondos u ovalados, como el de la joven.

Otro de los puntos a favor del corte es que su mantenimiento es muy sencillo, ya que no necesita demasiado retoque, y además es muy fácil de peinar. Según explica Mónica Duque, estilista del Salón Seensay en Santander, para los rostros más redondos es mejor llevarlo a partir de la mandíbula, como así hace Clara. ¿Se trata del look que más veremos este 2023? Tenemos muchas pruebas y ninguna duda.

