Si para ti la limpieza y exfoliación de la piel es sinónimo de usar agua, las famosas que más cuidan su imagen en Hollywood han llegado a romperte las ideas viralizando esta técnica ancestral que causa furor por sus múltiples beneficios y es conocida como 'dry brushing' o cepillado en seco en España.

Qué es el 'dry brushing'

El cepillado en seco de la piel o 'dry brushing' como se conoce internacionalmente, lejos de ser algo novedoso es una técnica de la medicina Ayurveda centenaria y se le atribuyen numerosos beneficios a su práctica.

La medicina Ayurveda es un sistema ancestral que cuida la salud mediante remedios que entienden el bienestar del cuerpo más allá de la ausencia de la enfermedad e integra en equilibrio el trío de mente-cuerpo-espíritu. Su origen se encuentra en Asia y ha sido gracias a declaraciones de famosas como Gwyneth Paltrow o Miranda Kerr que ha tomado mayor presencia en occidente.

En lo que consiste la técnica ayurvédica del 'dry brushing' es en cepillar, de manera literal, la piel (tanto del cuerpo como del rostro) con un cepillo de cerdas naturales y su creciente popularidad se debe a los beneficios visibles desde su primera sesión que van más allá de una mejora física y que conecta con lo espiritual.

Cómo hacer 'dry brushing' en casa correctamente

Para llevar a cabo una buena sesión de 'dry brushing' en casa debes comenzar con tu piel limpia y seca sin ningún tipo de resto de productos o maquillaje en caso de que vayas a hacerlo en el rostro.

Si has decidido comenzar a practicar este tipo de exfoliación en tu casa, hazte con un cepillo de cerdas naturales suaves y acabado redondeado. Esta será tu única herramienta y elegirla correctamente es clave para conseguir los mejores beneficios acorde a tu piel.

Una vez tengas tu piel limpia y tu cepillo correcto para la misión, empieza desde los tobillos y ‘cepilla’ todo tu cuerpo haciendo movimientos circulares ascendentes aplicando ligera presión. La idea es que el masaje se dirija hacia el corazón, para favorecer la correcta circulación.

Cuando hayas cepillado al completo tu cuerpo, toma una ducha de agua fría para eliminar la piel muerta y reducir la temperatura corporal pues es probable que al activar la circulación esta haya subido algún grado.

Tras la ducha, es momento de darle a tu piel un baño de hidratación con algún aceite natural como el de coco u oliva, o alguna crema de tratamiento ya que en este momento se absorberán aún mejor sus principios activos.

Beneficios de practicar 'dry brushing'

No por nada, el 'dry brushing' es conocido como “la mejor manera de exfoliar tu piel” es más amable que otros métodos y porque sus efectos se aprecian al momento siempre que se lleve a cabo de manera correcta el paso a paso que ya te he detallado. ¿Quieres conocer los cinco beneficios de la exfoliación en seco? No dejes de leer.

1. Ayuda a eliminar toxinas estimulando el sistema linfático.

2. Reduce la celulitis y consigue una silueta más fina. Gracias al masaje se movilizan líquidos estancados y nódulos grasos que forman la celulitis, permitiendo que estos se eliminen de manera natural.

3. Favorece la relajación ya que esta técnica tiene mucho que ver con un estilo de vida consciente ligado a la Ayurveda. El masaje exfoliante relaja el cuerpo destensando los músculos y lo prepara para poderte ir a dormir tras un día intenso.

4. Limpia los poros obstruidos y deja tu piel deja liberada para favorecer la absorción de los nutrientes y activos de los cosméticos que apliques posteriormente.

5. Consigue que la piel se vea más luminosa y sin imperfecciones pues al hacer la exfoliación en seco conseguirás eliminar una mayor cantidad de células muertas que con otras técnicas

¿Es positivo para todas practicar 'dry brushing'?

Si bien es cierto que los beneficios de esta exfoliación en seco son numerosos, también existen algunos riesgos y debes saber que esta práctica no se recomienda a todas las personas. Aquellas pieles sensibles o afecciones cutáneas como la psoriasis o el eczema deberán acudir a un médico para consultar su condición y si esto será positivo en tu caso.

