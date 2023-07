Estos son los tres cosméticos que debes dejar durante el embarazo

El embarazo es uno de los momentos más emocionantes y, a la vez, más alarmantes que viven muchas mujeres. Durante este periodo estamos pendientes de lo que podemos comer, de lo que no, los zapatos que podemos llevar, cuáles no, los mejores ejercicios, los suplementos más beneficiosos... Al final todas las decisiones que tomamos en esos nueve meses son por el bienestar de esa pequeña persona que está por venir.

Otras de las muchas dudas que se nos pueden pasar por la cabeza vienen del terreno 'beauty'. La gran mayoría de nuestros cosméticos llevan ingredientes que no sabemos lo que son, por lo que no sabemos si son seguros para nosotras. Para resolverlo, hemos preguntado a varias expertas, quienes nos han resuelto las dudas más generales alrededor de este tema. Sí te adelantamos que hay principios activos que no deben estar presentes en tu rutina cosmética durante este período, pero te desarrollamos más abajo y con su ayuda de cuáles se trata y por qué.

¿Por qué hay productos que es mejor evitar?

Según cuentan los médicos y expertos, durante el embarazo conviene evitar determinadas sustancias que se entiende que puedan afectar al feto y, del mismo modo que se eliminan en este tiempo ciertos medicamentos o alimentos, con la cosmética sucede lo mismo.

Eso sí, hay un apunte importante, y es que todo se basa en la prevención más que en el hecho de que afecten realmente, ya que "no hay estudios suficientes que afirmen que determinados ingredientes se puedan o no usar durante el embarazo. Esto suele ocurrir con principios cosméticos muy específicos y la cuestión es que, por medidas de seguridad y conciencia, no se testean en embarazadas, del mismo modo que no se suelen hacer pruebas cosméticas en menores de edad", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Es decir, no es que "no se puedan usar como tal, pero como no hay estudios suficientes realizados en embarazadas, se recomienda evitar algunos ingredientes como medida de precaución", añade Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Los cosméticos que no se recomienda usar a las embarazadas

Entre los principios activos fundamentales que conviene evitar durante el embarazo como medida de prevención y aunque no esté demostrado que puedan ser negativos, están, sobre todo, los derivados de la vitamina A, "como el retinol, el retinal y otros derivados o familia de los retinoides", comenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour, así como "los ácidos exfoliantes, ya sean alfahidroxiácidos, betahidroxiácidos o polihidroxiácidos. Entre estos, están algunos como la gluconolactona y los ácidos glicólico, láctico y salicílico", continua.

A ello, los expertos añaden los aceites esenciales, ya que "los aceites esenciales muy puros tienen una alta capacidad de penetración. Se recomienda evitarlos por si pudieran entrar al torrente sanguíneo", argumenta Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates.

Como comprenderás, estamos hablando de evitarlo durante los nueve meses del embarazo, pero no todo queda ahí, "ya que se recomienda dejarlos de lado también durante el período de lactancia en caso de que vayamos a dar el pecho a nuestros hijos", añade Natalia Abellán, directora técnica de Ambari.

Alternativas y cosméticos seguros durante el embarazo

El principal inconveniente de no usar estos ingredientes durante el embarazo está en la imposibilidad de aplicar productos que ayudan a regenerar la piel al ritmo al que se consigue con productos ricos en retinoides y exfoliantes, sobre todo. No obstante, existen alternativas que sí 'están permitidas'. Como opción B al retinol, podemos encontrar el "bakuchiol, conocido como la alternativa vegetal a este principio antiedad. Es mucho más suave y completamente seguro y los estudios demuestran que, a larga, también promueve la regeneración celular. Además, se puede usar mañana y noche", expone Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

En cuanto a los ácidos exfoliantes, que suelen ayudar a unificar el tono y mejorar la luminosidad de la piel, las expertas proponen como alternativa usar productos ricos en vitamina C que, "aunque no exfolia, sobre todo con derivados estables, consigue aportar luz a rostro y reducir y prevenir la aparición de manchas", concluye Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Sérum de bakuchiol con péptidos de Medik8 Cortesía

El bakuchiol es la alternativa vegetal del retinol en su batalla contra el envejecimiento prematuro. Con un 1,25 % de este ingrediente, el sérum de bakuchiol con péptidos de Medik8, a base de aceite, ayuda a reducir la apariencia de las líneas de expresión y las arrugas, a la vez que mejora la textura y el tono general de la piel (64 €).

Vitamin C Ester Photo-Brightening Moisturizer de Perricone MD Cortesía

La vitamina C la podemos encontrar en la Photo Brightening Moisturizer, de Perricone MD, una crema con protector solar y vitamina C para reafirmar, iluminar y regenerar mientras ayuda a minimizar la aparición de arrugas e imperfecciones (77,25 €).

Agua micelar con extracto de aloe y jengibre de Labeau Organic Cortesía

La cosmética orgánica es una buena opción para cuando no sabes que puede ir bien o mal a la piel durante el embarazo gracias a sus ingredientes naturales. A la hora de limpiar el rostro, sobre todo si tenemos la piel sensible (algo que suele ser bastante frecuente durante la gestación), una opción puede ser el agua micelar con extracto de aloe y jengibre de Labeau Organic, con una combinación de principios activos que calman nuestra piel del estrés diario minimizando las rojeces y los procesos inflamatorios, mejorando los niveles de hidratación y unificando el tono cutáneo (19 €).

Exfoliante facial 1-004 de Mamita Botanical Cortesía

Si bien los exfoliantes químicos no están recomendados, sí podemos utilizar aquellos que son físicos, es decir, que en lugar de utilizar alfa o betahidroxiácidos, llevan en su fórmula pequeños gránulos que ayudan a eliminar las células muertas de la piel. La firma Mamita Botanical cuenta con su exfoliante 1-004 con arrurruz y cúrcuma, dejando un rostro limpio en profundidad, ayudando a activar la regeneración celular y aportando luminosidad (35 €).

