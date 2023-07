¿Puedo quedarme embarazada si tengo la regla?

Tener sexo con la regla y sin protección ¿es seguro? Aunque en principio debería ser complicado quedarse embarazada en estas circunstancias, tal vez esto no sea del todo imposible. Y es que a pesar de que parezca difícil que un óvulo se fecunde durante la menstruación, no hay que confiarse. Para aclarar las dudas, habrá que tener en cuenta lo siguiente.

¿Qué ocurre durante la menstruación?

Lo primero que hay que analizar es lo que sucede durante la menstruación y por qué, en principio, el embarazo no se puede producir. La doctora Lorena Serrano, ginecóloga y autora del libro Conócete bien, cuídate mejor, nos explica lo siguiente:

"La menstruación es una especie de 'efecto secundario' de no haber conseguido un embarazo en el ciclo anterior, es decir, el cuerpo se deshace del nido que ha estado preparando durante las semanas previas cuando no se ha producido la fecundación. De esta manera fabricará uno completamente nuevo por si en el mes siguiente sí hay embarazo. Normalmente, durante los días de menstruación no hay un óvulo fecundable, por lo que no es probable que se produzca un embarazo".

Sin embargo, que no sea probable no quiere decir que esto no pueda suceder. Y es que hay determinadas circunstancias que entran dentro de esos escasos casos en los que una mujer puede quedarse embarazada con la regla. Aunque, conviene insistir en que no son nada habituales.

Los ciclos cortos en las mujeres, ¿aumentan las posibilidades de embarazo con la regla?

No a todas las mujeres les dura los mismos días el ciclo menstrual y esto es importante tenerlo en cuenta. Esta ginecóloga afirma que "lo habitual es que, de media, el ciclo menstrual (desde que empieza una regla hasta el primer día de la regla siguiente) dure unos 28 días. En estos casos la ovulación suele corresponder a la mitad de ciclo, sobre el día 14".

Cuando esto sucede, quedarse embarazada con la regla es muy poco probable. Sin embargo, tal y como explica la doctora Lorena Serrano, "la posibilidad de un embarazo con la regla se debe más a una cuestión de ciclos cortos. Y es que en mujeres con ciclos más cortos, por ejemplo, de 20 o 23 días, la ventana fértil no será el día 14, sino que quedará más próxima a los últimos días de la regla. Teniendo en cuenta que los espermatozoides pueden sobrevivir hasta 5 días en el útero, en este caso sí podría darse la situación que manteniendo relaciones con la regla existiera posibilidad (aunque baja) de embarazo".

El sangrado de implantación ¡no es la regla!

Relacionado con lo anterior, hay circunstancias en las que las mujeres con ciclos cortos que se quedan embarazadas confunden el sangrado de implantación con la regla. Entonces, pueden pensar que se han quedado embarazadas mientras tenían la menstruación, cuando esto realmente no ha sucedido. Este tipo de sangrado, como nos informa la doctora, "es un leve manchado que ocurre entre los días 10-14 tras la fecundación".

Además, añade que "aunque puede coincidir con la fecha esperable de la siguiente regla, se diferencia de esta porque el sangrado de implantación es más bien oscuro, marrón, escaso y dura menos de tres días. No siempre ocurre, pero si aparece se considera que está dentro de lo normal, ya que se debe a la rotura de pequeños vasos sanguíneos cuando el blastocisto se implanta en el endometrio".

¿Pueden coincidir la ovulación y la regla?

Para finalizar, quizás el hecho de que se produzca un embarazo con la menstruación tenga que ver con que esta coincida con la ovulación, el momento más fértil de todo el ciclo y que tiene lugar unos 14 días antes de la próxima regla. Pero ¿es esto realmente posible?

La ginecóloga Lorena Serrano nos lo aclara explicando que "en aquellas mujeres con ciclos cortos, puede ocurrir que los últimos días de la regla (especialmente si dura más de 5 días) cuando se están acabando de descamar los restos que quedan del tejido endometrial, queden más próximos a la ventana ovulatoria. Sin embargo, de forma general la menstruación y la ovulación no son dos procesos simultáneos.".

Por lo tanto, podemos concluir que si bien hay situaciones en las que una mujer se puede quedar embarazada con la regla, esto es raro. Y es que deben darse unas circunstancias muy concretas que no son nada fáciles que se produzcan. A pesar de esto, si no se está buscando un embarazo, lo adecuado es usar siempre protección.

