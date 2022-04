Di adiós al 'waterproof': este es el espray fijador de Nyx que triunfa en Amazon (¡por seis euros!)

Bien seamos de maquillarnos a diario o de hacerlo solo para las ocasiones especiales, tenemos claro los resultados que queremos conseguir: nos gusta que quede perfecto y, a poder ser, que aguante el máximo tiempo posible. Esto, como la mayoría de aspectos, es cuestión de práctica y de contar con las herramientas perfectas para conseguirlo. Para empezar, conforme vayamos adentrándonos en el mundo beauty seremos más conscientes de la importancia que tiene preparar la piel y mantenerla hidratada para que el maquillaje se asiente mejor. Así que nada de saltarse la rutina diaria (¡ni ninguno de los pasos que la conforman!).

Una vez tenemos la piel preparada, toca profundizar en el apasionante mundo del maquillaje para controlar las tendencias que causan furor cada temporada y los utensilios que no pueden faltar en nuestro neceser si queremos obtener los mejores resultados. Las esponjas de maquillaje son unos de ellos puesto que ayudan a conseguir un acabado uniforme. Y, para que dure más el look final, solemos cometer el error de aplicar más cantidad de producto o de apostar por cosméticos waterproof (¡con lo que luego cuestan de retirar!), creyendo que esa es la fórmula para que el maquillaje dure impecable todo el día. ¡Y estamos muy equivocadas! Aunque parezca imposible, en 20deCompras te aseguramos que se puede... si incluyes en tu rutina un espray fijador como este de Nyx que cuesta poco más de seis euros en Amazon.

El espray fijador para maquillaje de Nyx. Amazon

Lo que te va a aportar...

- Acabado mate. Si eres de los que no soportan los brillos en la cara, este tipo de espráis fijadores son tus aliados. Y es que logran lo que pocos cosméticos ofrecen: un sellado facial natural con el que, sin embargo, no renunciemos a la sensación de una piel jugosa e hidratada.

¡Ey! Si eres de los que quiere este producto, pero prefiere un efecto dolphin, tranquilo: también hay un formato con acabado dewi para los amantes de la piel superhidratada.

- Fijación, fijación.... ¡y más fijación! Pensado para maquillajes profesionales que deben durar perfectos durante más horas, este espray ayuda a fijar la mayoría de los elementos: desde bases hasta blushes, pasando por sombras de ojos. Eso sí, con la máscara de pestañas, si no es waterprof, conviene aplicarla después de rociarnos este producto para evitar que, debido a la humedad, se emborrone.

¡Aplícalo así!

Aunque gracias a su formato en espray es muy fácil de esparcir por el rostro en cuestión de segundos, hay algunos tips que conviene conocer para hacerlo a la perfección (¡y según mandan los que más saben de esta materia!). Para empezar, hay que agitar siempre el envase para asegurar que los ingredientes de homogeneizan; después, y a una distancia aproximada de unos 15 centímetros (para conseguir una buena dispersión), vaporizar un par de pulsaciones. ¡Y listo! Solo quedará esperar unos minutos para que se asiente... ¡y para que el maquillaje nos dure todo el tiempo que necesitemos!

