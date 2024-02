Desmaquillar, limpiar e hidratar. El mantra lo tenemos claro y, como tal, lo repetimos al final y al principio de cada jornada para conseguir un rostro impecable. Para ello nos valemos de jabones, sérums y otros cosméticos (¡que no falte la crema hidratante!) para crear nuestra rutina beauty perfecta y adecuada para nuestro rostro. Todo un compendio de pasos que pueden tirar por tierra todos los esfuerzos para lucir la mejor cara si nos excedemos con los productos. Y es que, con los cosméticos y los tratamientos, más no siempre es mejor.

El skinimalismo nos lo explica mucho mejor: el mejor skincare es uno sencillo, con menos productos, pero que estos estén escogidos a conciencia para ofrecer un efecto total sobre nuestra dermis. Por ello, esta tendencia requiere de un estudio de nuestra piel y de los cosméticos del mercado para dar con los adecuados que cubren sus necesidades. Una vez encontrados, además de aplicarlos en el orden correcto y según las indicaciones de cada artículo, siempre debemos emplear la cantidad conveniente. Y, en muchas ocasiones, esto no resulta sencillo.

Ya sea por exceso o por defecto, no siempre conseguimos aplicar la porción correspondiente, incidiendo así en un gasto elevado, si nos aplicamos de más, o en una acción ineficaz sobre nuestra piel, al no cubrirla por completo. Pero, ¿cómo podemos saber cuánta crema hidratante debemos emplear? Que no cunda el pánico: la solución no pasa por sacar la báscula para pesar cada gramo de cosmético, sino por contar con productos como este frasco dispensador que nos permite emplear cada vez justo lo necesario.

Es fácil de rellenar y de limpiar una vez hayamos acabado el cosmético. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Un frasco con dosificador Descripción: Es fácil de rellenar y de limpiar una vez hayamos acabado el cosmético. Marca: YUEHUA Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 13.99 Imagen:

Este artículo de belleza es, a fecha de la redacción de esta noticia, el más vendido de Amazon en su categoría (Tarros Cosméticos Recargables), encontrando el favor de los usuarios que le han dado una oportunidad. Así, gracias a las 31 valoraciones que acumula, cosecha cuatro estrellas doradas, a solo un paso de lograr la máxima puntuación que otorga el ecommerce. De hecho, entre los comentarios destacan los que aprecian su capacidad para aprovechar el cosmético hasta el final (puesto que el bote puede abrirse por completo) y lo higiénico que resulta no tener que tocar toda la crema cada vez que la usamos.

La cantidad perfecta de crema

Ni más de la cuenta ni menos: aplicar la cantidad exacta de crema hidratante es tan importante como beneficioso para nuestro cutis, pues hay que asegurar que cumple su función sin engrasar en exceso el rostro para evitar granitos, brillos o acumulaciones. Por eso, esta opción para dosificar nuestros cosméticos es tan interesante, por no hablar del dinero que nos ayudará a ahorrar al evitar que malgastemos los productos. Pero, ¿cómo funciona?

Este bote libre de BPA incluye una bomba sin aire que succiona una dosis de crema y la hace llegar a la tapadera interior para que podamos retirarla sin estar en contacto con el cosmético y contaminarlo. De hecho, es recomendable limpiar esta superficie tras usarla para asegurar que el producto siempre está en las mejores condiciones.

